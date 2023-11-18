У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»:
1. Олександр Герасименко. «Країна в смартфоні» («Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»).
2. Мар’яна Козуліна (псевдонім Марко Терен. «Смачна абетка» («Видавництво «АССА»).
3. Таня Стус. «Таємні історії великих і маленьких перемог» (Видавництво «Книголав»).
4. Петро Саноцький. «Козацтво Запорозьке на Білоцерківщині» (Видавництво «Міленіум»).
5. Ігор Курус. «Знайти Атлантиду. Подорож у безодню» (ТОВ Видавництво «Фоліо»).
6. Ігор Курус. «Знайти Атлантиду. Втрачена цивілізація» (ТОВ Видавництво «Фоліо»).
7. Анатолій Городницький «Мольфарова книга». (ТзОВ Видавництво «Тріада Плюс»)
8. Віктор Васильчук. «Приречені на життя» (ФОП Худяков О.В.).
9. Віктор Васильчук. «Як балакучий кіт Василько мандрував» (ФОП Худяков О.В.).
10. Віктор Васильчук. «Равлик Лаврик і Халепа» (ФОП Худяков О.В.).
11. Микола Возіянов. «Тяжіння земне» (Видавництво «Федорко»).
12. Василь Шкіря. «Пригоди бджілки Джавелінки і її друзів» (Всеукраїнське державне видавництво «Карпати»).
13. Олександр Скороход. «Наречена» (Видавництво «ДЄОНІС ПЛЮС»).
14. Григорій Фалькович. «Фарбобарвокольори» (Видавництво «Друкарський двір Олега Федорова»).
15. Марія Артеменко. «Вусата історія» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
16. Софія Атлантова. «Оповідки Загогульських» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
17. Тетяна Алексеєва (псевдонім Таня Гуд). «Незламне серце» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
18. Андрій Кокотюха. «Врятувати березень» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
19. Андрій Кокотюха. «Горобці проти опудала» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
20. Андрій Кокотюха. «Лісовий детектив. Таємниця зниклих зайців» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
21. Наталія Колесніченко-Братунь. «Пригоди Юрчика в Країні Мікробів» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
22. Мирослава Замойська (псевдонім Дара Корній). «Як Петрусь Коляду рятував» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
23. Станіслав Соловінський. «Дачні історії» (ТОВ Видавництво «Ранок»).
24. Наталія Мигай. «Веселка» (ФОП Стасюк Л.С.).
25. Юлія Вротна. «Щоденник жовтого пса» (Видавництво «Читай українською» (Видавництво Раіни Н.)
26. Радна Сахалтуєв, Віктор Андрієнко, Олена Шульга. «Шалені пригоди папуги Флінта» ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА».
27. Катерина Бернацька (псевдонім Катруся Лебідь). «Містичні казки Катрусі Лебідь» ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА».
28. Наталія Бовтрук. «Як природа допомогла Україні» ТОВ «Видавничий центр «Академія».
29. Володимир Пузій (псевдонім Володимир Аренєв). «Скарбничка історій» ТОВ «Видавництво Старого Лева».
30. Людмила Щербина (псевдонім Міла Сонячна). «Тобі» Видавництво «Автограф».
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»:
1 Мар’яна Козуліна (псевдонім Марко Терен) «Смачна абетка» в художньому оформленні Анни Павлюкевич та Марії Осадчої. («Видавництво «АССА»).
2. Леся Українка «Лісова пісня» в художньому оформленні Олесі Вітовської. (Видавництво «АПРІОРІ»).
3. Зеновія Філіпчук «Від Сковороди до сьогодні» в художньому оформленні Софії Філіпчук. (Видавництво «Коло»)
4. Ганс Християн Андерсен «Снігова королева» в художньому оформленні Анни Шевели. (Видавництво «Ранок»).
5. Ірина Білик «Куди подіти сміття?» в художньому оформленні Анастасії Гривцової. (Видавництво «Ранок»).
6. Юлія Тараненко (псевдонім Юліта Ран) «Пес Патрон і Шкарпетковий монстр» в художньому оформленні Катерини Підлісної. (Видавництво «Ранок»).
7. Ангеліна Журба Серія Детективна малювалка «Я бачив НЛО» в художньому оформленні Галини Чепурної. (Видавництво «Ранок»).
8. Отфрід Пройслер «Маленький водяник» в художньому оформленні Олександра Продана. (Видавництво «Ранок).
9. Катерина Тихозора «Дім» в художньому оформленні Олександра Продана. (Видавництво «Ранок).
10. Наталія Герасименко «Маня в селі» в художньому оформленні Наталії Герасименко (Видавництво «Час майстрів»).
11. Іван Франко «Захар Беркут» в художньому оформленні Олени Турської (Видавництво «Час майстрів»).
У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»:
1. Вистава «Лускунчик», Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя, режисер-постановник — В.О. Шевченко; автор лібрето — О.С. Юшкевич, композитор — А.І. Зименко, художник — І. Г. Кліменченко.
2. Вистава «Кіт-Муркіт та Сонько-Дрімко. Колисанка» КУ «Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши», м.Одеса, автор п’єси та музичної концепції, режисер-постановник та виконавець головної ролі Олександр Давлятян.
3. Вистава «Хто росте в саду» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки м. Івано-Франківськ, режисерка — Катерина Лук’яненко.
4. Вистава «Козаки. Дуже правдива історія» Хмельницький обласний Академічний музично-драматичний театр імені М.Старицького, м. Хмельницький, режисер-постановник, автор ідеї — Юрій Чайка, асистент режисера, актор-виконавець головної ролі — Василь Шпунт.
5. Вистава «Місто за шпалерами» КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський камерний театр «Дивний замок», м. Київ авторка п’єси — Наталка Блок, режисер-постановник та автор музичного оформлення — Олександр Птуха, фото- та відеодизайн — Олексій Перевала, актори — Вадим Кирпатий та Юлія Нестеренко.
6. Вистава «Ангели Полліанни», Аматорський театр «Вектор», м. Дружба Шосткинського району Сумської області, режисер — Тетяна Кабанова.
7. Вистава «Роні, дочка розбійника», Аматорський театр «Вектор», м. Дружба Шосткинського району Сумської області, режисер — Тетяна Кабанова. 7. Вистава «Лісова пісня» Черкаський академічний обласний український театр, режисер — С.С. Садаклієв.
8. Вистава «Час плине» НХК ТС «Революційна, 13», м. Кривий Ріг, режисер-постановник Тетяна Вєтковська , співавтор оригінального тексту, виконавиця головної ролі — Оксана Довгій, тренер з вокалу — Арсеній Журавель, виконавець головної ролі — Олег Ратушний, хореограф та виконавиця головної ролі — Ольга Борисова.
У номінації «Художні та анімаційні фільми для дітей та юнацтва»:
1. Інтернет-проєкт «Я почитаю тобі казку», YouTube, автор ідеї Ліна Корнилюк.
2. Інтернет-проєкт «Казки Дідуся Сашка», ТРК «Ільдана», автор ідеї Олександр Древаль .
3. Художно-документальний фільм «Григорій Кузневич і Сокаль», Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва, автори і режисери — вчителі ліцею Ольга Владичко, Оксана Трошина, Наталія Куцяба
4. Повнометражна документальна стрічка «Ми не згаснемо», Копродукція Україна, Польща, Франція, США, автор сценарію, режисер і оператор — Аліса Коваленко, режисер монтажу — Марина Майковська, звукорежисер — Марія Нестеренко.
5. Короткометражний фільм-спостереження «Папині кросівки», кінокомпанія «Пронто фільм», автор сценарію, режисер та режисер монтажу О. Журба.