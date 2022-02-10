Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» припиняє надавати змогу використовувати платіжні картки внутрішньо переміщених осіб, обслуговувані за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких завершився під час карантину (тобто до 31 березня 2021 року).

Ощадбанк пролонгував термін дії таких карток з огляду на небезпечну епідемічну ситуацію, пов’язану з поширенням COVID-19, доки розпочалася вакцинація населення. Звісно, за ці два роки означені клієнти Ощадбанку могли отримати перевипущені картки. Та далеко не всі їхні власники через різні об’єктивні й суб’єктивні обставини скористалися такою можливістю.

До врегулювання ситуації довкола платіжних карток для внутрішньо переміщених осіб залучено віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Відомство розробило план кроків щодо припинення з 1 квітня цього року подальшого подовження дії прострочених карток Ощадбанку та внесло зміни до регуляторних постанов Кабміну.

У розв’язанні цієї проблеми критичною залишається комунікація із власниками карток Ощадбанку для ВПО, термін дії яких незабаром сплине. Роз’яснювальна робота триває багатьма каналами і через зацікавлені державні органи і структури.

Таким клієнтам з-поміж внутрішньо переміщених осіб важливо знати, що:

пенсійні кошти на їхніх рахунках накопичуються в Ощадбанку й перебувають у безпеці;

після проходження фізичної ідентифікації в банку накопичені кошти будуть доступні до використання;

до часу ідентифікації нараховані пенсійні виплати накопичуватимуть на індивідуальних рахунках, вони залишаться вашою власністю.

Ризики, які неможливо ігнорувати: чому слід закрити канал для ймовірного криміналу?

Загальна чисельність зареєстрованих пенсіонерів-переселенців, приміром у Донецькій області, становить близько 264 тисяч осіб, а кількість неотриманих карток, термін дії яких закінчився під час карантину, значно перевищує 110 тисяч штук.

Відповідно до розрахункових даних, від часу припинення пенсійних виплат на окупованих територіях (із серпня 2014-го) залишились і жодного разу не зверталися на підконтрольній території з приводу поновлення таких виплат близько 118 тисяч осіб. І даних про те, чи вони живі, проживають за попередньою адресою або виїхали за кордон, немає. Крім того, з березня 2020 року окремі КПВВ залишаються закритими з окупованого боку, і чимало внутрішньо переміщених осіб, які там проживають, не спроможні особисто відвідувати установи банку. А родичі померлих ВПО не мають змоги зареєструвати і отримати свідоцтво про смерть клієнта банку, чим безперешкодно може скористатися довірена особа, знявши кошти з рахунку цього клієнта за допомогою платіжної картки.

Ризиків додає те, що інформації про довіреності, видані за кордоном, зокрема на території РФ, немає в Єдиному реєстрі довіреностей. Насторожило відповідні правоохоронні структури й те, що останнім часом у геометричній прогресії почала зростати кількість звернень представників вимушених переселенців до АТ «Ощадбанк» із засвідченими нотаріально в Росії довіреностями. Хіба не підозріло, коли у банк приходять адвокати — довірені особи і дають у роботу водночас до 50 довіреностей від різних клієнтів з-поміж ВПО та ще й посвідчені в Росії? Та ще й на отримання пенсій, нарахованих за 2—3 роки, де фігурують суми понад 100 тисяч гривень на одну внутрішньо переміщену особу!

Якщо зважити, що інформація про довіреності, видані на території РФ, не міститься в Єдиному реєстрі довіреностей, отже перевірка факту надання таких довіреностей неможлива, то цілком логічне припущення правоохоронців в існуванні в цій технології кримінальної складової.

Відсутність періодичної фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб і тривале штучне продовження дії їхніх банківських карток унеможливлює своєчасне інформування банку про смерть клієнта. І банк не може заблокувати видаткові операції за таким рахунком. Звісно, опрацьовують подальші варіанти розв’язання цієї проблеми. Зокрема це відкриття відділень Ощадбанку на всіх відкритих КПВВ і фізична ідентифікація відповідних клієнтів з видачею нових карток. Як і припинення на час операції Об’єднаних сил обслуговування банком за довіреностями, нотаріально засвідченими в РФ, виданими третім особам ВПО або клієнтам, які отримують пенсію та грошову допомогу за рахунок коштів держбюджету, але не мають статусу внутрішньо переміщеної особи, і зареєстрованим на не підконтрольній Україні території.

Недалеко від лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях АТ «Ощадбанк» забезпечує функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобілів КрАЗ. Їхнє завдання — підвищити якість і доступність банківських послуг у найвіддаленіших населених пунктах регіону, розташованих уздовж лінії розмежування на підконтрольній українській владі території. Цільова аудиторія ініціативи — внутрішньо переміщені особи й місцеве населення.