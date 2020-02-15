Мабуть, дорослим не треба пояснювати, що таке наркотики. Більшість хоч раз у житті стикалася з цим злом та бачила, до чого призводить їхня згубна дія. А ось підлітків і дітей, на яких спрямовують свої зусилля наркоторгівці, батьки й суспільство мають від цього зла захистити. Адже саме біля шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів часто фіксують наркоторгівців або мітки, які ті залишають. Чому саме школярі та студенти стали мішенню продавців психотропної отрути?

Підлітки намагаються знайти в суспільстві своє місце. Їм важливо здобути певний життєвий досвід і мати власну думку про все, що відбувається в дорослому світі. Як пояснюють психологи, вони переживають особисті драми, а потім часто почуваються недооціненими, розчарованими. І тут з’являються наркотики, які знімають бар’єри у спілкуванні, під їхньою дією людина вважає себе привабливою, впевненою, розкутою.

Юне покоління не думає про наслідки. Спочатку наркоторгівці дають спробувати зілля безплатно, знають, що потім, коли ефект від чарівної пігулки сподобається, дитина віддасть за це кишенькові гроші й і навіть новенький смартфон.

Часто саме з допомогою сучасних засобів зв’язку та всюдипроникних соцмереж підлітки отримують доступ до наркотиків. Приміром, у Черкасах, які правоохоронці визнають кримінальним містом, як і в більшості українських міст, на стінах будинків, парканах, зупинках громадського транспорту, навіть на тротуарах можна побачити не зрозумілі невтаємниченим написи фарбою аерозольних балончиків. Це назви сторінок, профілів у соцмережах, де торгують наркотиками. З деяких можна дізнатися навіть ціни на різні види цієї отрути. Є позначення так званих закладок — місць, куди продавець ховає наркотик.

Як розповіли правоохоронці, розрахунок між продавцем і покупцем зазвичай відбувається заочно: клієнт переказує гроші на банківську карту. Тож покупець і продавець смертоносного товару можуть навіть не зустрічатися. У цьому й складність боротьби з цим видом злочинів.

Фахівці з експертної служби МВС розповіли, що кількість нарковмісних речовин, які потрапляють до них на експертизу, щороку зростає. Змінюється й склад наркотиків — виявляють дедалі більше речовин, виготовлених хімічним способом, синтетичних препаратів, що можуть бути в багато разів сильнішими й небезпечнішими.

Як же запобігти біді? У Черкасах вирішили підійти до цього комплексно: замальовують графіті та блокують наркоканали в телеграмі (месенджер, яким найчастіше користуються зловмисники). Безстрокову акцію «СтопНаркотик» нещодавно оголосили в одній з компаній управління будинками спільно з представниками громадської організації «Міжнародна антинаркотична асоціація».

Спочатку, як розповів керівник черкаського відділення громадської організації Дмитро Радіонов, небайдужі активісти просто замальовували написи на будинках у всьому місті. Однак через брак системної роботи наступного дня написи з’являлися в іншому місці. А канал із продажу наркотиків тим часом продовжував свою чорну справу.

Тому тепер зафарбовують написи і блокують наркоканали через чат-бот (це спеціальна програма) Міністерства внутрішніх справ. Навіть розробили покрокову інструкцію для всіх охочих долучитися до боротьби. Містянам пропонують повідомляти компанії про графіті з назвою наркоканалу — для цього створили на сайті окремий розділ. Намагаються відреагувати на повідомлення містян протягом доби. Наступний крок — скарга на викритий наркоканал у телеграмі, яку можна надіслати самостійно.

За перший тиждень акції в компанії отримали від черкащан понад три десятки повідомлень. Ще стільки само написів комунальники виявили самостійно й зафарбували. Головне, впевнені ініціатори, — привернути увагу суспільства до проблеми і спільно її розв’язувати.

Наркоманія — страшна хвороба сучасного світу. Вона супроводжує різні форми злочинності. По-перше, щоб одержати зілля, наркомани скоюють тяжкі й особливо тяжкі корисливі і корисливо-насильницькі злочини. По-друге, вони часто скоюють злочин під впливом наркотиків. До того ж уживання дурману — не безгрішне заняття, яке можна покинути без зусиль. Це справді чума, і надто небезпечна, бо багато людей не сприймають її всерйоз.