Під час новорічних свят (у перервах між застіллями) ознайомився з рейтинговими матеріалами України. І, зізнаюся, був здивований, що українці позаторік (свіжіших — за 2018-й — даних поки що немає) випередили представників інших держав (насамперед вихідців із Сирії) «за числом запитуваних у Європі посвідок на проживання». Про це повідомило Європейське статистичне відомство, зазначивши, що приблизно 662 тисячі громадян України (з майже 3,1 мільйона європейських іноземців загалом) отримали 2017-го в ЄС первинний дозвіл на проживання. При цьому 88% наших співвітчизників — у Польщі (сирійцям, для порівняння, видано 223 такі дозволи переважно в Німеччині).

Я ще можу зрозуміти вихідців із Сирії, які втікають з дому будь-куди, аби не чути й не бачити вибухів бомб і снарядів. А ми що ж? На моє глибоке переконання, українці їдуть за кордон не стільки через війну, скільки через бідність: головна причина отримання нашими громадянами посвідок на проживання — працевлаштування (понад 580 тисяч осіб).

І це не остаточні цифри: влітку 2018 року під час впровадження проекту з поліпшення управління ринком праці в Києві міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що за кордоном постійно працюють понад 3,2 мільйона українських громадян. З них понад мільйон — у Польщі (дані нашого посольства в цій країні). Майже 200 тисяч з них отримали «карту поляка».

Я часто буваю в різних областях нашої держави, готуючи для «Урядового кур’єра» матеріали про роботу промислових підприємств. Фактично скрізь керівники заводів і фабрик скаржаться на гостру нестачу робочої сили. Масовий виїзд здорових розумних перспективних фахівців спостерігається навіть з перспективних регіонів країни. За три останні роки кількість економічно активного населення в Україні знизилася з 21 до 18 мільйонів осіб. Якщо цей процес триватиме й надалі, то через десяток-другий років, стверджують експерти, дефіцит кадрів в Україні загрожуватиме економічній безпеці держави.

Люди кидають рідні домівки, підприємства і їдуть у сусідні країни, де їхні робочі руки цінують більше. Що це так і є, підтверджує голова Союзу підприємців та роботодавців Польщі Цезар Казмірчак: «Без українців, — сказав він, — на нашу економіку чекала б катастрофа». Наші громадяни, які працюють у сусідній країні, за останні п’ять років зробили економіку Польщі найдинамічнішою в Європі. Як повідомило DW, Центральний банк Польщі на початку липня 2018 року підвищив прогноз зростання ВВП країни на поточний рік з і так чималих 4,0% до 4,7%. Інфляція, за прогнозами, має знизитися до комфортних для Центробанку 2,3% річних. Польські роботодавці не нахваляться українцями, які самостійно (!!!) вивчають польську мову, а потім добросовісно працюють, за що, звісно, отримують пристойну зарплатню: голова Нацбанку України Яків Смолій заявив, наприклад, що 2017 року наші заробітчани переказали в Україну понад 9 мільярдів доларів. У 2018 році ж очікувалося надходження розміром понад 11 мільярдів доларів.

Оцінила роботу українців і Німеччина: услід за Польщею вона спрощує процедуру працевлаштування для громадян держав, що не входять до складу ЄС. Цього року Берлін має намір внести зміни до міграційного законодавства, що значно спростить доступ іноземців до німецького ринку праці. Новий порядок, повідомляють німецькі ЗМІ, дасть змогу українцям отримати робочу візу на півроку, приїхати в Німеччину, обрати роботодавця, зареєструватися в його присутності на біржі праці і розпочати працювати. Після закінчення терміну дії робочої візи потрібно буде виїхати з країни. Але вже через півроку повернутися за такою самою схемою.Експерти стверджують, що за умови прийняття спрощеної системи працевлаштування в Німеччині туди поїдуть українці, що працюють нині в Польщі й Росії. Тож Німеччина перебуває у трійці популярних країн для працевлаштування українців, не набагато відстаючи від Польщі та Чехії. Та що Німеччина! Останнім часом потік іноземців стрімко збільшується до Литви. Чимало з них — громадяни України, які навіть отримали тимчасову посвідку на проживання в цій країні. За даними департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки, станом на 1 липня 2018 року в Литві проживало 54 393 іноземці. З них 15291 — громадяни України (на 55,4% більше, ніж 2017-го). Не випадково НR-експерти сайтів роботодавців почали відкрито бити на сполох, стверджуючи, що трудова міграція в Україні наближається до критичної. І якщо рік-два тому важко було підібрати персонал зі специфічними й унікальними навичками, то тепер не вистачає робітників навіть зі звичайним набором кваліфікацій. А найгірше те, що компанії не лише не можуть знайти працівників, а й утримати їх. Тож в Україні спостерігається найвищий рівень плинності кадрів у Європі: за рік кожен п’ятий робітник звільняється, і замінити його ніким. Сайт ukrainianpeopleleaks.com, який в режимі онлайн відстежує кількість мігрантів, навів таку цифру: з 20 березня до 22 жовтня 2018 року з України виїхало понад 619 тисяч чоловік. Це два Житомира!