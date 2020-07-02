З першого липня в нашій країні зростає розмір прожиткового мінімуму. Тож відповідно зросте й розмір соціальних виплат різним категоріям громадян, прив’язаних до цього показника.

Розмір прожиткового мінімуму зростає згідно зі статтею 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Тож відучора прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 2118 гривень (із 1 січня він був 2027 гривень). Для дітей віком до шести років — 1859 гривень (попередній показник — 1779 гривень); від 6 до 18 років він зріс до 2318 гривень (а був 2218); для працездатних осіб — 2197 гривень (був 2102); для осіб, які втратили працездатність, його зафіксовано на рівні 1712 гривень замість попередніх 1638.

Після збільшення прожиткового мінімуму в Україні зросте й розмір мінімальної пенсії. Із 1 липня 2020 року мінімальна пенсія становитиме 1712 гривень, що на 74 гривні більше, ніж раніше. Із 1 липня зросте й надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривні, а з 1 липня — 17,12).

Зростає також максимальний розмір допомоги з безробіття — до 8788 гривень, що становить чотири прожиткові мінімуми, повідомляє Укрінформ.

Збільшиться мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років — не менш як 929,50 гривні (був 889,50 гривні), а для дітей від 6 до 18 років — не менш як 1159,00 гривень (був 1109).

Підвищену допомогу отримуватимуть і одинокі матері. Для дітей до шести років вона становитиме 1859 гривень; від 6 до 18 — 2318, від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) — 2197 гривень.

Також зросте розмір допомоги особам, які доглядають за хворою дитиною. Цю допомогу надають у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 гривень.

Зростає допомога малозабезпеченим сім’ям. З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги для працездатних осіб становитимуть 549,25 гривні (попередні були 525,50 гривні); для осіб, що втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 1712 гривень (було 1638); для дітей віком до 6 років — 2416,70 гривні (1512,15), для дітей віком від 6 до 18 років — 3013,40 гривні (1885,50); для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) — 2856,10 гривні (було1786,70 гривні).

На кожну дитину з малозабезпеченої сім’ї встановлено такі доплати: до 13 років — 250 гривень, від 13 до 18 років — пів тисячі гривень.

Більше отримуватимуть інваліди з дитинства І групи: (підгрупа А) — 3516,48 гривні замість попередніх 3364,64; підгрупа Б — 2568,00 гривень на відміну від попередніх 2457; інваліди з дитинства II групи матимуть 1712 гривень замість 1638; а III групи — 1712 гривень (було 1638).

Зростає й допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю І чи ІІ групи (йдеться про психічні розлади). З 1 липня максимальний розмір такої допомоги становитиме 2118 гривень (раніше було 2027).

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 1638 до 1712 гривень.

Для пенсіонерів, які не працюють, зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зміна прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року — підстава для перерахунку пенсій

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.