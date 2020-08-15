Зростання з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень, передбачене президентським законопроєктом, — це перший етап. Упродовж 2021 року має бути реалізовано наступні етапи підвищення цього показника. Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік» щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень із 1 вересня цього року.

«Переконаний, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми — збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина — ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень», — розповів про плани на майбутнє Президент Володимир Зеленський.

Після підвищення мінімальної заробітної плати, за словами глави держави, зростуть доходи працівників бюджетної галузі: вчителів, медиків, соціальних працівників, оскільки їхні посадові оклади розраховують за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

«Це певні кроки у напрямі справді цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин триває, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо гідно підтримати людей», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, і закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платни.

Епідемія коронавірусної хвороби та обмежувальні заходи, пов’язані із запобіганням поширення COVID-19, вдарили по реальних доходах громадян і, як наслідок, призвели до зменшення заощаджень людей. Голова ради Національного банку України Богдан Данилишин зауважив, що в першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%.

«Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи громадян і відповідно збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини — необхідне й доцільне у цей момент, — зазначив голова ради НБУ. — Ініціатива Президента дуже вчасна. Її підтримав уряд і, сподіваюся, підтримає Верховна Рада України».

Схвалив таку позицію і голова Федерації профспілок Григорій Осовий, зазначивши, що профспілки неодноразово порушували перед урядом і роботодавцями питання підвищення рівня мінімальної заробітної плати. За його словами, нинішня інфляція фактично з’їдає мізерні доходи громадян і варто підвищити мінімальну зарплату до рівня не нижче ніж 6,5 тисячі гривень.

«Президент, коли йшов на вибори, задекларував подолання бідності. Підвищення мінімальних заробітних плат дає нам змогу наближатися до лінії зменшення бідності та її подолання», — додав Григорій Осовий.

Голова ФПУ наголосив, що, за підрахунками, фонд оплати праці у структурі витрат на виробництво в Україні дуже незначний — на рівні 5—8%. Тоді як у європейських країнах це 25—30%, тому бізнес має ресурс для підвищення зарплат.

Підтримавши курс на інтеграцію з ЄС, Президент і уряд мають робити все необхідне, щоб вектор соціальної політики України відповідав європейським стандартам.

Підвищення мінімальної зарплати сприятиме виведенню з тіні заробітних плат українців, коли роботодавець офіційно встановлює працівникові найнижчий дозволений законом оклад, а решту віддає у конверті, ухиляючись від сплати єдиного соцвнеску. Це стимулюватиме зростання рівня середніх зарплат в Україні та сприятиме зменшенню відтоку людського капіталу за кордон.

Як зазначив Григорій Осовий, підвищення до 5 тисяч гривень — це лише перший етап. У проєкті державного бюджету на наступний рік, який уряд має подати до парламенту до 15 вересня, слід передбачати наступні етапи підвищення. Тож бізнес також має готуватися до неминучого підвищення рівня мінімальної зарплати в майбутньому.