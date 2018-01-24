Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, розповідаючи про реформу пенсійного забезпечення працівників силових органів. Урядовець підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року, одразу після ухвалення відповідного закону.

— Після початку пенсійної реформи 2017 року середня пенсія у країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень, тобто вони фактично зрівнялися. Це негативна і неправильна ситуація, адже військовим належить мати більшу пенсію. Тому після проведення змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, за нашими розрахунками, пенсії військових мають зрости не менш як на 77%, — заявив Андрій Рева.

Андрій Рева деталізував питання в інтерв’ю порталу «Цензор.нет». Посадовець зауважив, що раптове відстрочення набуття чинності постанови Кабміну № 704 щодо підвищення грошового забезпечення військово­службовців, про що стало відомо ще 28 грудня 2017 року, пов’язане з тим, що силові відомства не встигли вчасно узгодити проект закону про перерахунок пенсій військовослужбовцям. Проте, за прогнозами міністра, цей законопроект можуть внести до Верховної Ради вже за кілька тижнів.

— Тепер усім зрозуміло, що без закону нові правила грошового забезпечення не можна ввести. Закінчуємо експертну роботу. Наступного тижня спрямуємо законопроект на узгодження всім силовим відомствам. Згодом буде голосування в Кабінеті Міністрів, а потім законопроект буде направлено до Верховної Ради. Тобто це триватиме кілька тижнів, — зазначив міністр.

Він розповів, що було тільки два можливі варіанти дій. «Перший: залишити все як є, і тоді з 1 січня 2018 року набула б чинності постанова № 704. До чого б це призвело? З 2 січня виникла б нова юридична реальність, яку ми пережили в 2005—2006 роках. Тоді ми отримали тисячі позовів, у підсумку пенсії військово­службовцям фактично призначав суд. Нині з огляду на судову реформу, думаю, що суди ще більш пильно ставилися б до цих питань. І це призвело б до тієї ситуації, проти якої заперечував Мінфін у серпні і яку розуміли ми як люди, які відповідають за стан Пенсійного фонду. Другий варіант: відстрочити введення постанови № 704 до ухвалення закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Тож у ситуації, що склалася, було погане і дуже погане рішення. Ухвалили погане. Але це не означає, що реформу грошового забезпечення відкладено на далекі часи. Просто переговорний майданчик змінився».

Він зауважив, що для військовослужбовців формульний перерахунок — нововведення. Але підрахунки свідчать, що пенсії, розраховані за новим законом, для тих, хто збирається йти на пенсію, будуть вищими, ніж за старим. Найбільше пенсії зростуть у тих, хто брав участь у бойових діях у зоні АТО.

Щодо перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, то він, за словами посадовця, проходитиме в три етапи. На першому перерахунок проводитимуть за тими матеріалами, які є в пенсійній справі, з урахуванням рівня середньої зарплати в Україні — 3264 гривні. Потім кожний військовослужбовець може взяти довідку про своє забезпечення за будь-який період служби і надати в Пенсійний фонд. Пенсійний фонд вибере два роки з найвищими коефіцієнтами і зробить ще один перерахунок — знову з 1 січня. І нарешті з 1 грудня відбудеться третій перерахунок — уже за рівнем нової середньої зарплати в Україні — 5266 гривень.

— Наші розрахунки показують, що в середньому пенсія має збільшитися на 2300 гривень. Загальна пенсійна формула, якої ми дотримуємося, така: 3764 гривні помножити на індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. 2018 року ми керуватимемося цифрою 5266. 2019-го — 5800. 2020-го — 6300. Тобто в міру збільшення середньої зарплати зростатиме цей показник, і за рівних для всіх показників у людини збільшується пенсія навіть залежно від року виходу на пенсію, — пояснив міністр в інтерв’ю ресурсу «Цензор.нет».

Нині в Україні близько 544 тисячі пенсіонерів-силовиків. Якщо порівняти із загальною кількістю людей на заслуженому відпочинку 11,7 мільйонів 700 тисяч, їх небагато. Для підвищення пенсій усім пенсіонерам (яке ми вже провели) на рік необхідно 60 мільярдів гривень. А для військових пенсіонерів у 2018 році необхідно 10 мільярдів, у 2019-му — 17 мільярдів. Тобто для військових буде спрямовано значно більше грошей, ніж для цивільних. Якщо для цивільних підвищення відбулося в межах 30%, то для військових пенсіонерів (тих, хто вже на пенсії) ми виходимо на підвищення на 77%.

Міністр навів приклад підвищення пенсій для силовиків: «Ось приклад. Є два майори з однаковою вислугою років. Один вийшов на пенсію у 2012 році, а другий — у 2016-му, вже маючи досвід війни. У першого пенсія 1747 гривень, у другого — 3930, адже у нього бойові. Після перерахунку попередньо у першого буде 3275 гривень, у другого — понад 5 тисяч».

Безумовно, військово­службовці, які перебувають на заслуженому відпочинку, з нетерпінням чекають перерахунку своїх пенсій. І сподіваються, що незабаром виплати їм підвищать. Адже кроки для цього здійснюють.

Повністю інтерв’ю міністра соціальної політики Андрія РЕВИ із сайту «Цензор.нет» читайте на сайті «Урядового кур’єра».

Відділ соціально-правових питань

«Урядового кур’єра»