У багатьох оселях православних українців поряд з іконами Ісуса Христа й Божої Матері можна побачити ікону Миколи Чудотворця, якого шанують і прославляють за милосердя. Він був дуже заможним, але так любив ближніх, що все своє майно роздав нужденним. Та й до цього ніколи не проходив мимо людського лиха. А оскільки не хотів наживати слави на чужому горі, то допомагав усім таємно.

Надихнувшись життям і вчинками святого, сповідуючи його принципи, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір та його однодумці з Полтави Наталія Гранчак, Наталія Святцева, Наталія Челепа і Олександра Сиротенко навесні 2014 року при Успенському соборі в Полтаві заснували волонтерську організацію «Полтавський батальйон небайдужих», яка й нині організовує допомогу українським військовим у зоні АТО/ООС.

За словами волонтерів організації, її активна робота почалася у травні 2014 року, а поїздки на схід — у червні. Вони об’їздили всі підконтрольні нам райони Донбасу, відвідали майже всі наші військові частини й підрозділи. Уже до кінця липня на потреби армії вдалося зібрати від благодійників 300 тисяч гривень, за п’ять років — майже 8 мільйонів. Окрім цього — сотні тонн різноманітних речей, продуктів харчування, медикаментів.

Із поліпшенням державного забезпечення армії на перший план вийшли технічне оснащення, лікування та соціальна робота. Нині ця організація об’єднує кількасот небайдужих, які власноруч виготовили десятки тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, сотні маскувальних костюмів, комплектів спідньої білизни, подушок, сухих борщів.

Створений батальйоном дитячий центр «Джерело» влаштовує заняття у школах вихідного дня й літній відпочинок у таборі під райцентром Нові Санжари насамперед для дітей загиблих військовослужбовців. За участю організації створено центр соціально-психологічної адаптації учасників АТО.

Полтавський батальйон небайдужих збирає кошти на банківські рахунки та в скриньки. На церковні свята він влаштовує ярмарки, де реалізує власноруч зроблені сувеніри, смаколики й інші речі. Таких ярмарків відбулося десятки. Допомога надходить і від приватних осіб, і від підприємств.

За словами архієпископа Федора, пожертви батальйону передають організатори майже всіх культурних заходів міста, а багато торгових організацій роблять волонтерам великі знижки. Відчутно допомагає й українська діаспора — насамперед зі США, Канади, Німеччини, Чехії, Іспанії та Австралії. Про походження речей і витрати група звітує у фейсбуці й на спеціальних пресконференціях.

Нещодавно у Полтавській міськраді звітувала про використання бюджетних коштів благодійна організація «Світло надії», яка створює притулки для жінок, що опинилися у складних життєвих обставинах, для поліпшення їхнього становища у місцевій громаді, зменшення жіночої й дитячої бездомності та подолання насилля над жінками. За даними організаторів, за період 2017—2019 років послугами притулку скористалися 186 представниць прекрасної статі, а саме 94 мами та 92 дитини, працевлаштовано 76 жінок. Ця організація створила центр адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі.

І таких благодійних організацій в області й Україні загалом нині чимало, їхня кількість постійно зростає. Станом на квітень цього року їх у країні зареєстровано 18 557 (квітень 2018-го — 17 897, квітень 2017-го — 17 062).

Зросли суми грошових пожертв. Упродовж двох останніх років за рівнем благодійності Україна перемістилася 2017-го на 90-те місце, а 2018-го — на 81-ше (найвища сходинка за роки незалежності). У 2018 році Україна за рівнем благодійності випередила Польщу, Естонію, Росію й Грузію. Загалом із 2010-го вона піднялася у рейтингу на 69 позицій.

Ще оптимістичніші висновки про рівень участі українців у доброчинності отримали експерти, які проводили дослідження «Участь населення у благодійності та волонтерських проєктах» протягом 2017—2018 років на замовлення Фонду родини Загорій. Так, 70% опитуваних упродовж 12 останніх місяців жертвували на потреби нужденних. Тобто приблизно 20% українського суспільства займаються доброчинністю.

І це тільки в нас. Жертвувати нині стало звичною справою. На весь світ відомі благодійні організації, які заснували найбагатші люди планети: Фонд Білла і Мелінди Гейтс, британський Wellcome Trust, медичний інститут Говарда Г’юза, фонди Lilly Endowment та Форда.

Тож посіяне Святим Миколаєм насіння доброти й милосердя проросло і дало добрі сходи. Плекаймо ж їх.