Звісно, що заборона в’їзду в чимало країн Європи робить Україну більш привабливою для внутрішнього туризму, адже пересуваючись тут, не треба робити тестів і подавати довідок.

«Урядовий кур’єр» поглянув на проблеми внутрішнього туризму під своїм кутом.

Нам є що змінювати на краще

Цікаво, що деякі керівники туркомпаній України не дуже схвально та позитивно оцінюють перспективи літнього відпочинку саме в нашій країні. Так, керівниця однієї з турагенцій зазначила: «Про внутрішній туризм не повертається язик сказати щось хороше. Те, що пропонують «за всі гроші світу» тільки засмучує мене, адже коли знаєш, що є краще і доступніше. Більшість туристів, які торік побоялися летіти за кордон і відпочили на українських курортах, дійшли висновку, що більше ніколи цього не робитимуть. Моя думка така: туризм в Україні треба розвивати не для співвітчизників, а для іноземних громадян і прагнути, щоб саме їм було у нас комфортно й цікаво відпочивати. І наш менталітет підхопить моду відпочивати у власній країні. Але боюся, не скоро це станеться, а може, і ніколи».

Ніде правди діти: експерт має рацію. Саме так можна сказати про більшість наших курортів, які ще далекі від європейської якості. Точніше, чимало готелів значно підтягнулися у цьому питанні, що не можна сказати про інфраструктуру.

Європейська Одеса та інші куточки

Проте їздити і дивитися українцям в Україні є куди і є що.

І море в Україні тепле та лагідне теж. Отже, для любителів поєднання відпочинку на пляжі з певним культурним навантаженням, звісно, хочеться порекомендувати Одесу. Адже там вже давно облаштовано за європейськими мірками чудові пляжі Ланжерон та Аркадія. Привели до ладу останніми роками інші куточки цього чудового міста: Лузанівку, Дельфін, Відраду.

Нині Одеса та область після тимчасової втрати кримських курортів рік у рік дедалі більше тішать око. Цікаві курорти — Сергіївка й Затока. Став майже європейським курорт у Коблевому. Торік значно підвищили якість Лазурне та Залізний Порт на Херсонщині.

Слід сказати про кінець літа, коли на відомому азовському курорті в Бердянську відбудеться знаменитий кінофестиваль «Бригантина». Місцева влада сподівається, що саме під час його проведення кількість відпочивальників у місті значно збільшиться.

Однак українські морські курорти Чорного моря вирізняються тим, що часто на тиждень або навіть і більше вітер наносить холодні маси води (так звана низовка) і температура морської води різко падає до 10—12 градусів. Звісно, що в такій воді не можна купатися, і це значно псує відпочинок. Часто не можна спрогнозувати, коли саме це станеться. Це неабиякий мінус морського відпочинку.

Озерний рай

Для тих, кого не приваблюють яскраве сонце та проведення відпустки на морських пляжах, можна рекомендувати альтернативний відпочинок. Нині це не лише Карпати. В Україні вже облаштовано чимало курортних місцин, де можна непогано відпочити. Передовсім знамениті Шацькі озера на Волині. Щоправда, відпочивальники скаржаться на низький рівень тамтешніх готелів, проте для кого це не головне, перебування на цих озерах буде приємним.

Нині українці відкрили для себе інше чудове місце — Голубі озера Чернігівщини, які ще називають Українськими Мальдівами за блакитну воду та чудову поліську природу. Останніми роками навколо озер збудували чимало приватних готелів та баз відпочинку.

Українці схиляються до літнього відпочинку та одночасного оздоровлення. Непоганим місцем стануть радонові озера на Кіровоградщині біля міста Олександрія, які утворилися ще до Другої світової війни на місці видобутку граніту. Лікувальні властивості цих озер оцінили навіть німці. Тривалий час ці чудові озера були у забутті й лише кілька років тому стали приїжджати люди.

Щоправда, ці місця відрізняються тим, що тут немає інфраструктури, проте для любителів відпочинку з наметами чи мешкання в сільських хатах такий відпочинок та лікування буде чудовою альтернативою дорогим курортам. Та й грошей можна зекономити чимало.

Україна мальовнича та красива. І ми ще погано знаємо рідні куточки. Проте рік у рік відкриваємо їх для себе й дітей. І саме пандемія, спричинена COVID-19, ще більше підштовхнула ці процеси до активізації.