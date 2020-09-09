Учора Президент Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою на Сумщині. Насамперед він зустрівся з ветеранами АТО/ООС та їхніми родинами, які звернулися з проханням надати статус сім’ям загиблих захисників України. Присутній на зустрічі представник Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при Президентові Євген Тєрєхов повідомив, що вже розробляють відповідний законопроєкт. І його неодмінно буде внесено до Верховної Ради.

Створювати робочі місця

Крім того, слід допомагати дітям загиблих, аби вони в майбутньому були захищені, маючи дах над головою. Бо діти-сироти, батьки яких загинули на війні, часто не мають можливості отримати житло. Президент зауважив, що це питання можна вирішити на рівні обласної влади, а держава зі свого боку допоможе.

Співрозмовники також поскаржилися на несправедливі та фейкові звинувачення щодо українських військових на фронті, які іноді лунають у ЗМІ. Зокрема присутня на зустрічі матір військового, який захищав донецький аеропорт і загинув 20-річним, наголосила, наскільки важливо зберегти пам’ять про її єдиного сина та його вчинки.

«Ваш син — герой, ми це знаємо. Всі українці в цьому впевнені. Він захищав нашу країну, боронив наші кордони. Тому вшановуємо пам’ять і розуміємо, що це великі люди. Не слухайте цей бруд. Ми вам дякуємо за вашого сина. Бережіть себе для пам’яті. Бо поки ми живемо — ми пам’ятаємо», — закликав глава держави у відповідь.

Ветерани також розповіли Президенту про проблему з працевлаштуванням військових після повернення з фронту. І це спричиняє тяжкий психологічний стан ветеранів. «Я вважаю, що бізнесмени, які зберегли бізнес, мають завдячувати хлопцям, які воювали на фронті. Тому простий варіант — стимулювати їх створювати робочі місця й наймати ветеранів», — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави відвідав і меморіал героям антитерористичної операції, розташований на центральному кладовищі обласного центру. Там знайшли вічний спочинок 46 воїнів АТО та один Герой Небесної Сотні Олексій Братушка. Президент ушанував пам’ять загиблих і поклав квіти до меморіальної стели.

Головний інвестор — держава

Ознайомився Президент і з роботою обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми». Голова ОДА Роман Грищенко відзвітував про перебіг реалізації Національної програми «Велике будівництво» в області. Тут цьогоріч оновлюють 160 км державних доріг, на що спрямовано 2 мільярди гривень. Ремонтують і 65 км місцевих доріг, на що передбачено понад 860 мільйонів гривень. Завершено спорудження чотирьох амбулаторій і розпочато повну реконструкцію семи приймальних відділень, оновлюють п’ять шкіл, а в Сумах зводять повністю новий, унікальний для країни дитячий садок на три поверхи з басейном.

«Основний інвестор Сумської області — держава. Завдяки «Великому будівництву» в нас оживає економіка, зросла середня заробітна плата. Саме тому є мрія в усіх сумчан — це створення реального хабу на базі сумського міжнародного аеропорту, який дасть поштовх розвитку економіки», — заявив очільник області.

Та поки що летовище наразі перебуває в ганебному стані, його ніколи по-справжньому не ремонтували, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Головна проблема — застарілість злітної смуги. Хоча за параметрами вона не поступається аеропорту Харкова чи «Жулянам». Якщо відбудеться ремонт смуги та аеропорту загалом, Суми зможуть стати пунктом дозаправлення для повітряних суден довгих маршрутів з Азії на Захід.

«Зараз підбираємо пріоритетні напрями по всіх аеропортах. Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо ви маєте тих, хто паралельно будуватиме термінал», — відповів Президент. Стало відомо, що є варіанти концесії чи фінансування з місцевих бюджетів.

Того самого дня Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна отримав статус національного, адже Президент підписав відповідний указ.

«Надання статусу національного — це не дарунок від Президента чи уряду. Це дійсно справедлива й об’єктивна оцінка. Тому що ви, театр, на це заслуговуєте, — наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з колективом. — Невже потрібно чекати 100 років, щоб отримати статус національного? Це — візитна картка культурної Сумщини, тому я всю Сумщину вітаю і Україну в цілому вітаю. Такі речі влада має підтримувати. Мені здається, це прекрасна мотивація для всього колективу театру», — сказав глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Сумській області.

Саме тому в межах другого етапу програми «Велике будівництво» передбачається не лише відновлення музеїв і культурних пам’яток, а й надання статусу закладам, які розвивають українську культуру.