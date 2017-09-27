Народження трійні було несподіванкою і для лікарів, і для батьків — 24-річної Тетяни та 27-річного Вадима Яцунів. Черкащани кажуть, що чекали одну дитину, а тут тобі три дівчинки. У сім’ї вже є двоє хлопчиків: 3-річний Данило та півторарічний Назар. І хоч велику родину ніколи не планували, поповненню обидва дуже раді. Даринка, Катруся і Вероніка народилися цілком здоровими, нині почуваються добре. Медики зробили все можливе, щоб надати допомогу, забезпечити необхідний супровід.

Жінка стояла на обліку вагітних не в Черкасах. Під час ультразвукового обстеження, яке проводили ще на ранніх термінах, спеціалісти побачили тільки одну дитину. До пологового будинку в обласному центрі Тетяну доправила «Швидка». Тож народження трійні було для лікарів великою несподіванкою, однак усе обійшлося добре.

Цей випадок для Черкас унікальний, кажуть медики.

— Зазвичай багатоплідну вагітність закладають штучно. А тут трійню заклала природа — у цьому її унікальність, — коментує в. о. завідувача акушерського відділення Черкаського центру матері та дитини Олена Линтвар. — Перед цим трійню приймали у нашому пологовому будинку ще років п’ять тому.

До такого великого поповнення, розповідає Тетяна, вони з чоловіком не готувалися. Тому пелюшки, підгузки, пляшечки і багато іншого, необхідного для малечі, батько купував уже під час пологів. А ось ліжечка не знайшли, тож батьки звільнили свій диван. Гуляти ж поки що виходять рідко — потрібного візочка ще не придбали.

А познайомилися Тетяна і Вадим у Києві, де разом працювали в одному з магазинів. Він старшим охоронцем, а вона старшим касиром. Весілля зіграли на батьківщині дружини на Харківщині, а згодом переїхали до Черкас.

Разом з великою радістю у багатодітної тепер сім’ї з’явилися і великі клопоти. Постійно з’являються проблеми: то немає одного, то другого. І хоч Вадим налаштований оптимістично, мовляв, були б діти здорові, а все інше додасться, нерідко закрадається й сум. Нещодавно, на День міста, міська влада спробувала підтримати подружжя: на головній сцені в Долині троянд сім’я отримала від міської ради сертифікат на придбання пральної машини й різні подарунки для немовлят.

Звичайно ж, Тетяна і Вадим дуже вдячні за турботу. Проте головне — житлове питання — зависає у повітрі. Річ у тому, що мешкає сім’я в двокімнатній орендованій квартирі. Власного житла Яцуни поки що не мають. Живуть на четвертому поверсі п’ятиповерхівки у квартирі, яка не бачила ремонту багато років. Заробити ж на власне житло Вадимові, який працює вантажником, а нині в безоплатній відпустці, не видається можливим.

Фінансові труднощі обсіли молоду родину з усіх боків. Чекають на державні виплати у зв’язку з народженням дітей та розраховують лише на себе. Як розповідає Вадим, зголосилася допомогти зовсім чужа людина родом із Черкас, яка нині живе в Бельгії. Прочитала про них у ЗМІ й сама запропонувала допомогу.

Тим часом у міській раді ще тільки вивчають це питання. За словами директора організаційного забезпечення міськради Лілії Маліщук, у таких випадках батьки малят зустрічаються з міським головою і озвучують проблеми. Згодом приймають рішення, яку допомогу надати. Поки що ж такої зустрічі не було, якщо не рахувати вручення подарунків на святі.

«Спимо поки що на підлозі», — каже Вадим, бо приїхала допомогти бабуся. Очевидно, відповідним міським службам і самому міському голові Анатолієві Бондаренку не зайве завітати до багатодітної родини й на власні очі побачити і зрозуміти всі її потреби.

Ейфорія свята минає швидко, настають будні, часом дуже нелегкі, а іноді й драматичні. Добре було б до оптимізму багатодітної родини, яка ні на що й не скаржиться, додати хоч трохи підтримки й сприяння як головних рис нашого суспільства.