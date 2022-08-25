Що ближче до осені та холодів, то на душі стає незатишніше. Тому що місцева влада і чиновники, які відповідають за подачу тепла і гарячої води в наші квартири, дедалі частіше нагадують нам, що цьогорічний опалювальний сезон буде дуже непростим.

«Нині велика проблема з газопостачанням. Усі мають знати, що на сьогодні у сховищах 11 мільярдів кубів газу. Наскільки мені відомо, щоб пройти опалювальний сезон, Україні потрібно більш ніж 25 мільярдів кубів. Може бути три вводи реверсу газу з Європи. Якщо ці три вводи запрацюють, то це 54 мільйони кубів газу на добу, 1,7 мільярда на місяць. За п’ять місяців це 8 мільярдів, а нам потрібно 14 мільярдів кубів. Можливо, ми ще власним видобутком додамо 5 мільярдів, — заявив недавно Полтавський міський голова Олександр Мамай. — Кожен повинен уже утеплювати вікна й фасади будинків. Можливо, облаштувати одну кімнату для дітей. А може, всій сім’ї доведеться жити в цій кімнаті. Ситуація буде вкрай важкою».

Не гарантує полтавцям комфортної теплої зими, навпаки, готує їх до можливої шокової ситуації й перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

«Бачимо, що росія намагається зруйнувати інфраструктуру. Наприклад, ворог завдав удару по Кременчуку, а міська котельня розміщена за 500 метрів від ТЦ «Амстор». Якби було відхилення, то котельню було б зруйновано. Хоч там зруйновано центральну котельню, яка на 70 відсотків забезпечувала місто теплом.

Ми готуємося до шокової ситуації. Полтавська міська рада веде переговори з Агентством США з міжнародного розвитку про отримання мобільних котелень. Підключатимемо ці котельні до навчальних закладів, садочків і шкіл. Другий варіант — на базі навчальних закладів працюватимуть пункти обігріву людей, якщо буде критична ситуація.

Ми зробили заявку на потужні електрогенератори. Теплогенератори на твердому паливі, тому нам паралельно треба шукати тверде паливо. У Полтаві достатньо вибракуваних хворих дерев, які можна використати як паливо. За рахунок власної територіальної громади зможемо забезпечити себе твердим паливом».

Звичайно, війна та недостатні запаси у сховищах природного газу — вагомі чинники, що прямо впливають на забезпечення міста теплом. Але є ще одна причина, чому містянам слід бути готовими до перебоїв з ним у цьому опалювальному сезоні. Її назвав заступник генерального директора обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай.

За його словами, згідно з укладеним з місцевою владою меморандумом, Полтаватеплоенерго пройшло минулий опалювальний сезон без підвищення тарифів. За підсумками сезону різниця в тарифах становила 187 мільйонів гривень. Це без урахування того, що в березні та квітні населення зменшило платежі у зв’язку із війною до 45 відсотків. Держава знайшла компенсаторний механізм: залишила громадам 4 відсотки податку на доходи фізичних осіб та 13 відсотків акцизного податку. Ці кошти Полтавська міська рада мусить передати їхньому підприємству, як це й передбачав меморандум.

За підрахунками гендиректора, їм повинні передати 130—150 мільйонів гривень. Натомість, реагуючи на прохання начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, міський голова вирішив віддати тільки 30 мільйонів гривень. Він попередив, що більше коштів теплоенергетики не отримають.

Через такі дії органу місцевого самоврядування теплогенеруюче підприємство готується до складного опалювального сезону.

«Технічно до початку сезону 2022—2023 років ми будемо готові подати теплоносій у мережу. Але монополіст в особі НАК «Нафтогаз України» нав’язав нам дуже важкий договір. У ньому вказано, що якщо якийсь платіж за природний газ не надійде вчасно, то НАК автоматично списує цю суму з наших рахунків. Для проходження сезону країні за умови теплої зими потрібно 15—16 мільярдів кубів газу, а в нас його недостатньо. На цьому тлі ігнорування міською владою наших потреб у формі відвертого небажання повернути кошти може загрожувати нам боргами за газ і відповідно зупинкою підприємства. Можливо, коли міський голова радить полтавцям утеплювати квартири та жити в одній кімнаті, то він готує населення саме до такого сценарію», — заявив Ігор Процай.

Чиновники хвилюються, і їх можна зрозуміти. Усіх нещодавно заспокоїв Дмитро Лунін, спростувавши побоювання керівників міста: «Я здивований цими розрахунками, тому що Олександр Мамай не був на нараді з Міністерством регіонального розвитку, де обговорювали ці питання. Цифри такі: для опалення потрібно приблизно 18 мільярдів кубів газу. Зараз у газових сховищах накопичено понад 12 мільярдів кубів. До кінця року ще п’ять місяців, і працює наша видобувна промисловість. Мене запевнили і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, що газу на опалювальний сезон вистачить».

Полтавська область майже єдина, де теплоенерго перебуває на балансі області, а не міста. Це дає змогу Олександрові Мамаю зекономити кошти, щоб їх вкладати саме в місто. А на себе бере відповідальність обласна влада. Усе йде за планом: понад 60 відсотків котелень в області та мережі вже підготовлено до зими. Підготовка до сезону опалення йде за графіком.

Начальник ПОВА запевнив, що Полтава і область будуть із теплом, кошти на це є, санітарні норми щодо температури у квартирах не зміняться. Проте він акцентував на важливості економії тепла в холодну пору року.

Підрозділи Полтаватеплоенерго почали готуватися до зменшення споживання природного газу. До 2026 року вони планують перевести на біопаливо та опалення трісками п’ять котелень міста. Загалом підсумком усіх запланованих у місті енергоощадних заходів та реконструкцій, які оцінюють у майже 7 мільярдів гривень, буде 45-відсоткова економія газу та 21-відсоткова —електричної енергії.