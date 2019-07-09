ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
5 липня 2019 року
№ 1501
м. Київ
Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу
на позачергових виборах народних депутатів України
21 липня 2019 року
Розглянувши подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, а саме Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» та ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», а також політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Політичної Партії «ГОЛОС», Політичної партії «Громадянська позиція» та Міністерства закордонних справ України щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частини третьої статті 24, частин другої, третьої статті 26, частин першої — тринадцятої статті 29, частини третьої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:
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