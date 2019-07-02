ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
29 червня 2019 року
№ 1382
м. Київ
Про виконання постанови Верховного Суду від 29 червня 2019 року в справі № 855/168/19
Постановою Верховного Суду від 29 червня 2019 року в справі № 855/168/19 скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 року № 1205 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України від Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах, а також представника цієї партії в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року».
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