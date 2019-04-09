Стадіон-красень «Донбас Арена» нагадував руїни Колізею. Нічого собі! Адже на тому місці, де колись була ложа преси, видніються величезні літери «ГОМОПАРК». А там, де колись зеленів футбольний газон і гупали м’ячі, стовбичать дві величезні металеві клітки. В одній із табличкою «Палії війни» утримують кілька десятків жінок і чоловіків. Одні стоять чи сидять похнюплені і знесилені від безпорадної люті. Інші, навпаки, не можуть встояти на місці. Ходять із кутка в куток, скреготять зубами, сердито кліпають очима, стискують кулаки, лаються, кидаються битися до сусідів. А деякі намагаються дотягнутися крізь ґрати до вивіски «Близько не підходити! Цигарки і спиртне не давати!»

У сусідній клітці, позначеній табличкою «Жертви війни», також купчаться люди. Ці здебільшого лежать, а сидять тільки ті, які в інвалідних візках. Тут і там видніються бинти зі слідами крові, гіпсові пов’язки. Поранені ніяк не реагують на окрик гучномовця: «Шановні прибулі позаземні тварини, плазуни, птахи, комахи та інші потвори — відвідувачі Гомопарку! Ще одне фото на згадку, і рухайтеся на вихід! Бо вже прибула чергова група екскурсантів з околиць Малої Ведмедиці!»

«Точно тварини! — мимохідь подумав. — Гади! Скотиняки! Потвори! До чого, нелюди позаземні, додумалися! Гомопарк собі для розваги влаштували! Але який тепер це рік? Чи яке століття?»

Відповіді так і не знайшов, бо різко прокинувся.

Такий сон несподівано увірвався до мене ще тоді, коли трагічні події на Донбасі тільки починалися. Намагався про моторошне видіння не згадувати і нікому не розповідати, щоб воно не справдилося. А нині, на жаль, щось подібне вже стало реальністю. І причетні до нього не позаземні прибульці — потвори чи плазуни, а тутешні брати по розуму.

Та де той розум? Отже, на найпопулярнішому у світі туристському сайті TripАdvisor з’явилося повідомлення-пропозиція для любителів гострих вражень відвідати прифронтову Донеччину. Приватний тур так і зветься: «Донбас тур: Досвід війни». Можливість полоскотати нерви адресовано насамперед іноземцям і обійдеться для них відносно дешево — всього понад 395 доларів (10 683 гривні). За ці кошти осіб, яким нудно жити на білому світі, обіцяють відвезти до Краматорська і Слов’янська, які у 2014 році побували в окупації проросійських незаконних збройних формувань, а тепер ліквідовують наслідки потворної гібридної війни. Там цим зівакам покажуть частково чи зовсім зруйновані житлові будинки, школи, лікарні тощо. Запропонують відвідати тутешні бомбосховища, поговорити з людьми, які пережили обстріли, і «пройти через українські військові контрольно-пропускні пункти». А головна фішка, схоже, — можливість учасникам туру сфотографуватися у бронежилеті й шоломі. Можна з керамічними автоматами Калашникова та гранатами, що їх пропонують купити на одному з місцевих ринків.

Що ж… Ідея такої екзотичної й водночас аморальної екскурсії не нова. Свого часу (2017 року) одна з туристичних фірм у російському Ростові-на-Дону запропонувала землякам триденну екскурсійну програму «Донбас нескорений» на окупованій частині Донеччини. Попри гучну назву, організатори загорілися показувати росіянам якраз руїни: розтрощений меморіальний комплекс слави на Савур-Могилі, занедбаний, а до початку «захисту російськомовного населення» один із найкращих у Європі стадіон «Донбас Арена» та інші результати перебування на українській землі агресивного «руского міра». Про наміри залучати туристів до «постіндустріального заповідника» на загарбаній території Донбасу розводився тоді ще живий земляк жертв гібридної війни Йосиф Кобзон.

Та тоді ця цинічна і зовсім позбавлена моралі, совісті та інших людських якостей ідея з’явилася у країні, де негативні духовні якості й моральні вади стали нормою чи взагалі доблестю. А тепер «Донбас тур» ініціюють і починають у столиці. На сайті уточнюють, що зарубіжних екскурсантів зустрінуть на залізничному вокзалі станції Київ-Пасажирський і супроводжуватимуть до адміністративного центру Донеччини Краматорська, де вони мешкатимуть у готелі. І немає сумніву: активні учасники цього морального збочення — наші співвітчизники, хоч на сайті контактним названо номер американського оператора.

Певна річ, оцінку правомірності розважальних приватних турів до прифронтової Донеччини, яку хочуть перетворити на «гомопарк», мають дати представники влади і силових структур. Але ті жителі Донбасу, які там досі перебувають, чи ті, які у 2014-му змушені були виїхати, переконані: туру «Досвід війни» обов’язково бути. Але бажано в один кінець.

Люди, з якими встиг поговорити про це, пропонують супроводжувати з обіцяним комфортом усіх зарубіжних екскурсантів та вітчизняних учасників до психіатричної лікарні в Семенівці біля Слов’янська, фото руїн якої ілюструє на сайті запрошення на екскурсію. А далі варто вдатися до встановлення місцевими фахівцями вузької спеціалізації діагнозу у прибулих «любителів екзотики». Плюс примусова госпіталізація, під час якої в екскурсантів та інших учасників проекту з’явиться чимало пречудових нагод полоскотати нерви.

А ще на сайті у розділі «Додаткова інформація» мене вразив пункт: «Дозволено сервісні тварини». І я враз згадав свій давній віщий сон жахів, у якому тільки тварини, плазуни та інші потвори стали екскурсантами до гомопарку. А нині такі проекти, як бачимо, організовують навіть двоногі істоти.