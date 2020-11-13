Справедливість — одна з базових цінностей для громадян України, але її неможливо забезпечити без ефективної й незалежної роботи правоохоронної та судової систем. Справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час засідання оновленої Комісії з питань правової реформи, до якої він долучився у форматі відеоконференції. Глава держави поставив завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої конституційної кризи, а також відновлення довіри суспільства до судової влади.

Це засідання Комісії з питань правової реформи при Президентові відбулося вперше після рішення Конституційного Суду щодо положень антикорупційного законодавства. У ньому взяли участь представники Офісу Президента, Верховної Ради, уряду, правоохоронних та антикорупційних органів, а також дипломатичні представники країн — партнерів нашої держави.

Аудит та виправлення помилок

Глава держави наголосив, що у посланні до Верховної Ради він казав про необхідність судової реформи. Але не заради слова «реформа», не для тасування посад між одними й тими самими персоналіями, а саме для тих змін, які дадуть об’єктивне, неупереджене, справедливе судочинство. І нагадав, що 27 жовтня Рада національної безпеки і оборони рекомендувала Комісії з питань правової реформи активізувати підготовку пропозицій щодо судової реформи.

«Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та рекомендаціями Венеційської комісії», — зазначив Президент.

За його словами, брак належного конституційного регулювання, його неповнота чи нечіткість окремих аспектів діяльності судової влади стали причиною нинішніх кризових процесів.

«Я чекаю від комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу — як із сучасної конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції, — заявив Володимир Зеленський. — Громадяни України, внутрішні та зовнішні інвестори, наші міжнародні партнери, всі ми повинні отримати здорову судову систему — незалежну, послідовну, об’єктивну. І саме це завдання стоїть перед оновленою Комісією з питань правової реформи».

Президент подякував тим суддям Конституційного Суду, які не підтримали неконституційне рішення щодо скасування антикорупційної інфраструктури.

Відновити довіру суспільства

Голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас окреслив основні напрями її роботи. Серед пріоритетів — відновлення кадрового забезпечення судів та початок роботи оновленого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення нового незалежного дисциплінарного органу в судовій системі, вдосконалення процедури обрання нових доброчесних та професійних членів Вищої ради правосуддя.

Важливими елементами у реформі судочинства він назвав розроблення та запровадження єдиних стандартів якості виконання судами їхніх функцій, а також упровадження електронного суду та здійснення судочинства онлайн. Сергій Іонушас переконаний, що задля відновлення довіри суспільства до Конституційного Суду слід ухвалити нові законодавчі засади роботи КСУ.

Необхідно узгодити з Конституцією законодавство, що регулює діяльність Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. А Службу безпеки України слід позбавити не властивих їй функцій, зокрема щодо розслідування економічних та корупційних злочинів.

Голови робочих груп комісії доповіли за напрямами діяльності. Було обговорено проєкт змін щодо децентралізації влади, який забезпечить повноту та повсюдність місцевого самоврядування.

Суди потребують кадрів

Голова робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов назвав одним із пріоритетів подолання кадрового дефіциту в судах.

«Через відсутність більш ніж третини суддів страждають не лише судді від перевантаження, а й звичайні люди, які роками чекають на розгляд своїх справ. Формування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів за підсумками відкритого конкурсу дасть змогу розпочати процедуру добору суддів», — наголосив він.

Він закликав народних депутатів якнайшвидше завершити роботу над законопроєктом №3711, який розблокує роботу щодо кваліфікаційного оцінювання та призначення суддів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна акцентувала на важливості повноцінного узгодження антикорупційного законодавства із зобов’язаннями України в межах Плану дій щодо візової лібералізації з ЄС.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук наголосив на необхідності визначення чіткого переліку законопроєктів, які пропонуватимуть на розгляд комітетів парламенту, депутатів, і конкретних термінів їх розроблення.

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