ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів сирів
незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) за заявою, поданою об’єднанням «Спілка молочних підприємств України» від імені ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД», ТОВ «ТЕРРАФУД», ТОВ «КЛУБ СИРУ», ПРАТ «ДУБНОМОЛОКО», ТОВ «ЛЮСТДОРФ», ТОВ «МОЛОЧНА КОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ПРАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ», ПРАТ «ЮРІЯ», ПРАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», ПРАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», ПРАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», за підтримки ТДВ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД», ФІЛІЇ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» «ЯГОТИНСЬКЕ ДЛЯ ДІТЕЙ», ТОВ «ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ФІРМА «ФАВОР», ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ПП «ДЖИВАЛЬДІС», ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД», ТОВ «ОРГАНІК МІЛК», ТОВ «РАДИВИЛІВМОЛОКО», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 22.12.2021 № СП-529/2021/4411-03 було порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження та експорту (далі – розслідування).
Згідно із зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:
деякі види сирів, що класифікуються за кодами 0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00, 0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10 згідно з УКТЗЕД.
Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про результати проведення розслідування та встановила, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення від 31.08.2022 № СП-533/2022/441-01, згідно з яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів.
Рішення Комісії від 31.08.2022 № СП-533/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур'єр».
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі