ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну драбин алюмінієвих походженням

з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща

та Республіки Білорусь без застосування антидемпінгових заходів

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 27.08.2021 № АД-503/2021/4411-03 за скаргою ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ» порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну драбин алюмінієвих походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено товар, що має такий опис:

драбини алюмінієві, що класифікуються за кодом ex 7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.

06.12.2021 Комісія розглянула звернення ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ» із проханням вжити необхідних заходів для дострокового завершення розслідування без застосування антидемпінгових заходів у зв’язку із рішенням підприємства відкликати скаргу про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну драбин алюмінієвих походженням з Китайської Народної Республіки, Словаччини, Польщі та Республіки Білорусь і, керуючись частиною другою статті 16 Закону, прийняла рішення від 06.12.2021 № АД-517/2021/4411-03, яким вирішила припинити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну драбин алюмінієвих походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі