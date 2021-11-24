ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням

з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації і за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 23.11.2021 № АД-514/2021/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити до 14 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації, що було порушене згідно з рішенням Комісії 20.11.2020 № АД-468/2020/4411-03.

Рішення Комісії від 23.11.2021 № АД-514/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі