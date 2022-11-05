ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України щодо необхідності внесення технічних уточнень до рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки» у зв’язку з припиненням діяльності компанії Bartn Зimento Sanayi ve Ticaret A. . як окремої юридичної особи.

За результатами їх розгляду Комісія прийняла рішення від 02.11.2022 № АД-540/2022/441-01 «Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03», згідно з яким вирішила викласти пункт 2.4 рішення Комісії від 27.08.2021 № АД499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки» у наступній редакції:

«Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить:

для виробника-експортера Adoзim Зimento Beton Sanayi ve Ticaret A. . (адреса: Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Maslak / stanbul, Tьrkiye) — 40,73 %;

для виробника-експортера Зimko Зimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.. стосовно експорту товару, який виробляється Бартинською філією компанії Зimko Зimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.. (тур. — Зimko Зimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A../Bartn ubesi) (адреса: Gцlbuca Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartn, Tьrkiye) — 32,64 %;

для експортера Sanko D Ticaret A. . (адреса: Burak Mahallesi Sani Konukolu Bulvar No:223 ehitkamil/ Gaziantep, Tьrkiye) стосовно експорту товару, який виробляється Бартинською філією компанії Зimko Зimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.. (тур. — Зimko Зimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A../Bartn ubesi) (адреса: Gцlbuca Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartn, Tьrkiye) — 32,64 %;

для виробника-експортера AKЗANSA Зimento Sanayi ve Ticaret A. . (адреса: Barbaros Mah., Kardelen Sok., No:2 D. 124-125, Palladium Tower, Ataehir, stanbul/ Tьrkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера KAVЗM ЗMENTO SANAY VE TCARET A. . (адреса: Bekdemir Mah.Yukar Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Tьrkiye) — 36,91 %;

для експортера ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. . (адреса: Yeilova Mah. Trabzon Yolu 3.Km Akale / Erzurum / Tьrkiye) стосовно експорту товару виробника KAVЗM ЗMENTO SANAY VE TCARET A. . (адреса: Bekdemir Mah.Yukar Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Tьrkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера BURSA ЗIMENTO FABRIKASI A. . (адреса: Hac lyas Mahallesi, Ulubatl Hasan Bulvar No: 106 16250 Osmangazi / Bursa — Tьrkiye; адреса: Yeni Mahalle Uluda Caddesi No:170 Kestel / Bursa, Tьrkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера ЗIMSA Зimento Sanayi ve Ticaret A. . (адреса: Kьзьkbakkalkцy Mahallesi, Kayda Caddesi, No:1/90, 34750 Ataehir/Istanbul, Tьrkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера VEZIRHAN ЗIMENTO MADENCILIK SANAYI VE TICARET A. . (адреса: Minareliзavus OSB Mahallesi, N.113 Sk. No:17/_Nilьfer / Bursa / Tьrkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера OYAK Зimento Fabrikalar A. . (адреса: Зukurambar Mahallesi 1480 Sokak No:2A/55 Зankaya Ankara, Tьrkiye) — 36,91%;

для інших виробників та експортерів — 50,54 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі