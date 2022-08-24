ПОВІДОМЛЕННЯ

Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.07.2008 № АД-183/2008/143-48

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали щодо необхідності внесення уточнень до рішення від 23.07.2008 № АД-183/2008/143-48 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки» та вирішила викласти пункт 1 рішення Комісії від 23.07.2008 № АД-183/2008/143-48 в наступній редакції:

«Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозостійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки, що мають такий опис:

- кручений дріт, троси, канати, з найбільшим розміром поперечного перерізу не більше як 3 мм, окрім тросів та канатів з гальванічним або іншим покриттям мідно-цинковими сплавами (латунь);

- оцинкований кручений дріт з розміром поперечного перерізу понад 3 мм;

- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких понад 3 мм, але не більше як 24 мм;

- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крім оцинкованих, та класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7312 10 49 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 98 00, 7312 10 65 00.».

Рішення Комісії від 17.08.2022 № АД-532/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі