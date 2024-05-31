ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 19 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Міністерство економіки України повідомляє, що 28.05.2025 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки.

Зазначені заходи застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 23.07.2008 № АД-183/2008/143-48 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки". Строк застосування цих заходів було продовжено рішенням Комісії від 22.05.2020 № АД-448/2020/4411-03 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки".

Міністерство економіки України