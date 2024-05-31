ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан

Відповідно до статті 19 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Міністерство економіки України повідомляє, що 05.01.2025 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан.

Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.12.2019 № АД-431/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан".

Міністерство економіки України