ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 19.08.2023 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.07.2018 № АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації».
Міністерство економіки України