ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб­ника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 19.08.2023 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпор­ту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з між­народної торгівлі від 02.07.2018 № АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточ­них антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегід­ної продукції походженням з Російської Федерації».

Міністерство економіки України