На Сумщині запроваджено програму перевезень окремих категорій громадян, у якій уперше передбачено компенсацію за проїзд у міжміському транспорті

Ще кілька років тому, буваючи на центральному Сумському автовокзалі або автостанціях області, мимоволі ставав свідком доволі неприємних конфліктів. Касири часто відмовляли пасажирам у придбанні пільгових квитків, оскільки діяло обмеження на їх продаж. На підтвердження показували відомість, у якій чітко зазначалося, що такого квитка на такий рейс уже немає — його придбав інший пільговик. Виходило так: людина має право на пільгу, а реалізувати його не може.

Зовсім іншу картину спостерігав цими днями на автовокзалі в Сумах, коли стояв у черзі до однієї з кас. Переді мною троє людей придбали квитки за різними посвідченнями, і в жодному випадку не виникло ніяких непорозумінь. Коли надійшла моя черга, не втримався — поцікавився у касира, що змінилося. Жіночка пояснила стисло і зрозуміло: зараз діє окрема програма, а для неї є відповідне фінансування. Ось і не доводиться відмовляти пільговикам — кожен може скористатися належним йому правом.

Вирішили діяти самотужки

За словами директора департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Михайла Дубровського, ще в торішньому державному бюджеті, не кажучи вже про нинішній, кошти на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян не передбачалися, а відповідне фінансування було покладено на місцеві бюджети. Тож область вирішала діяти самостійно й оперативно.

Оскільки на Сумщині живе майже 296 тисяч осіб, у тому числі 232 тисячі пенсіонерів за віком, які мають таке право, то Сумська ОДА ініціювала розроблення окремої обласної та місцевих програм, які бодай частково зняли б соціальну напругу серед пільговиків і перевізників.

До слова, останні донедавна перебували у «підвішеному» стані: пасажирів треба возити, а компенсації — ніякої. Ось і траплялися ситуації, які інколи закінчувалися навіть судовими позовами

Програму розробили і затвердили рішенням Сумської обласної ради 25 березня минулого року, до неї постійно вносять доповнення і уточнення, аби якомога повніше відповідала потребам і запитам пасажирів. Хоч у документі немає якихось революційних новацій чи винаходів, проте є головне — механізм компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських автобусних маршрутах загального користування у внутрішньообласному та міжобласному сполученнях.

Суттєве уточнення: таке відшкодування у міжміському сполученні запроваджене вперше, оскільки раніше це стосувалося лише міського й приміського транспорту.

Програма поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги держави та місцевих органів виконавчої влади. Серед них — інваліди війни та військової служби, учасники бойових дій, особи, які супроводжують інваліда війни І групи, батьки загиблого військовослужбовця, діти з багатодітних сімей, учасники бойових дій з числа учасників АТО та осіб, які брали участь в АТО у складі добровольчих формувань, члени сімей загиблих учасників АТО та деякі інші категорії. Таких пільговиків на Сумщині зараз понад 30 тисяч.

Компенсація передбачена для громадян-пільговиків — мешканців відповідних територій місцевих рад, які виділили та перерахували кошти до обласного бюджету, а стосовно учасників АТО — незалежно від цього.

Якщо протягом минулого року для реалізації задуму було надано 600,6 тисячі гривень, то з початку нинішнього — майже 2 мільйони. Хоча, за розрахунками фахівців, загалом потрібно більш як 4,85 мільйона гривень.

Це відбувається так. З перевізниками, які закріплені за відповідними структурними підрозділами соціального захисту населення РДА та міських рад, укладаються договори. Зокрема, в 2017-му для перевезень учасників АТО таких укладено 164.

Не все просто

Програма хоч і має суттєві переваги, та у ній є «вузькі» місця, які доведеться колись «розшивати». І що швидше, то краще. Як наголошує генеральний директор ТОВ «Сумиоблавтотранс» Микола Тертишний, через традиційний дефіцит коштів в обласному бюджеті поза увагою залишаються інваліди загального захворювання, яким держава установила 50-відсоткове зниження вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня. Однак, як і раніше, перевізники виявляються крайніми.

Одна з гострих проблем — обмеження перевезень інших категорій пільговиків. Якщо учасникам АТО надано право пільгового проїзду незалежно від місця проживання та перерахування коштів з місцевих бюджетів до обласного, то інші категорії під дію програми не підпадають. А вони ж такі самі пільговики, як і інші.

Також досить складним є механізм оформлення документів на отримання компенсаційних виплат. Для його спрощення на автостанціях Сумщини у відомостях продажу квитків введено додаткову таблицю, а з вересня складатимуться реєстри пільгових перевезень, які в електрон­ному вигляді надаватимуться перевізникам.

Але головна проблема як існувала, так поки що і залишається: якщо держава надала пільги, то повин­на розробити і єдину для України методику розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в усіх видах транспорту та механізм їх відшкодування. Бо обласні програми можуть розв’язати проблему тільки на рівні областей.

Для остаточного ж вирішення питання — і на цьому впродовж багатьох років наголошують фахівці — доцільно пільгу надавати у готівковій формі, що передбачено пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року

№ 1774-VIII. Хоча про це говориться багато, та коли механізм втілять в життя — невідомо.