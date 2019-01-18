Чудовим продуктом, який створила сама природа, назвав колись молоко академік Іван Павлов. Однак багато хто дотримується щодо цього хибних уявлень. Спробуємо спростувати принаймні деякі з них.

1. Найкраще молоко — з базару. Воно натуральне і не містить жодних домішок.

— Розливне молоко, яке продається на базарах, може містити багато патогенних мікроорганізмів і хвороботворних бактерій. Якості його не контролюють, тому краще його уникати.

2. Щоб позбутися шкідливих бактерій, досить просто прокип’ятити молоко.

— Кип’ятіння — це ефективний метод знезараження молока, після термічної обробки в молоці гине більшість мікроорганізмів. Але разом зі шкідливими бактеріями гинуть і цінні компоненти — вітаміни, білки і мікроелементи, особливо кальцій. Під час кип’ятіння білок відокремлюється, а кальцій осідає на стінках посуду.

3. Щоденну норму молока і молочних продуктів можна замінити іншими продуктами, багатими на кальцій.

— Кальцій міститься не лише в молочних продуктах. Але саме з молока і кисломолочних продуктів кальцій засвоюється набагато краще, оскільки його засвоєнню організмом сприяють вітамін D, лактоза, амінокислоти. Для порівняння: 250 мл молока містять 300 мг кальцію, стільки само міститься в семи сардинах (разом з кістками), 2,5 склянки сирої капусти броколі, трьох склянках арахісу або чотирьох склянках чорної квасолі.

4. Ультрапастеризоване молоко довго зберігається. Це означає, що воно містить консерванти.

— Технологія ультрапастеризації молока і його фасування в асептичну упаковку дають змогу зберігати продукт без сторонніх домішок (консервантів) тривалий час. Специфіка технології Tetra Pack полягає в тому, що після очищення від шкідливих мікрочасток і бактерій молоко не кип’ятять, а на 2—3 секунди нагрівають до температури 137oС і різко охолоджують до 20оС. Це дає змогу збільшити терміни придатності молока до шести місяців, зберігаючи всі його корисні якості.

Ультрапастеризації можна піддавати тільки натуральну сировину високої якості. Для цього не підходить молоко ІІ і І сорту — воно такої обробки не витримує, просто зсідатиметься під час сильного нагрівання.

5. Людям, старшим за 30 років, треба уникати молока.

— Справді, організм деяких людей не здатний переварювати лактозу (молочний цукор). Це пов’язано з недостатністю ферменту лактази. Проте непереносимість молочного цукру — генетична особливість, яка не має жодного стосунку до віку споживача. Але навіть якщо молоко протипоказане, можна споживати інші молочні продукти, що не містять лактози, без жодного ризику для здоров’я.

6. Не важливо, в яку упаковку розливають молоко.

— Для збереження молока потрібний захист від світла і повітря. Світло, насамперед сонячне і від люмінесцентних ламп, якими, як правило, освітлюють торгові зали, — причина окислення жирів і білків, що містяться в молоці.

Але захист від світла гарантують лише деякі види упаковки, наприклад багатошаровий картонний пакет, в якому є спеціальний шар алюмінієвої фольги. Поліетиленовий пакет має внутрішній чорний захисний шар. А прозорі пластикові чи скляні пляшки такого захисту не мають.

7. Молоко надто калорійне і від нього повнішають.

— У 100 г молока жирністю 2,5% міститься 53 калорії. Для порівняння: в 100 г морозива пломбір — 235 калорій, у 100 г шоколаду — 540 калорій, у банані — 100 калорій. Тож насправді молоко сприяє схудненню, оскільки його вживання дає змогу довше зберігати відчуття ситості. У збалансований щоденний раціон можуть входити 150 г сиру, 300 г йогурту, склянка молока (кефіру).

8.Чорна мітка — знак ненатуральності.

— Чорна мітка, прямокутник чорного кольору, розміщений на тильному боці упаковки, відіграє суто технічну роль: коригує роботу автоматичної пакувальної машини на виробництві. Жодного стосунку до якості продукту не має.

9.Молоко краще пити перед сном, оскільки ввечері з нього добре засвоюються білок і кальцій, а ось уранці не так. І ще молоко має снодійний ефект.

— Частка істини в цій рекомендації є. Склянка теплого молока перед сном допоможе легко заснути і надасть бадьорості наступного дня. Цей ефект виникає завдяки гормону мелатоніну — як потужний антиоксидант він сприяє нормалізації сну і добового ритму організму. Молоко ж, випите на сніданок, чудово втамує голод і надасть сил та енергії до обіду.

Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Наостанок. Набуває популярності так зване веганство — повна відмова від продуктів тваринного походження. Виробники пішли назустріч запитам ринку і тепер, так би мовити, молочні напої рослинного походження виготовляють фактично з усіх видів насіння, злаків та горіхів. Деякі з них можна вживати як напій, а частина придатна лише для приготування їжі.

Серед найпоширеніших видів рослинного молока — соєве, рисове, мигдальне та кокосове. Проте Асоціація виробників молока нагадує, що жоден із цих напоїв не може повною мірою замінити справжнє молоко.

«Не можна забувати, що молоко — це вітамінна бомба, яка містить незамінні амінокислоти, завдяки чому це унікальний харчовий продукт, який дає змогу отримувати з їжею всі необхідні поживні речовини й добре почуватися. Важко переоцінити користь молока й молочних продуктів для всіх систем організму, а найперше для здоров’я кісток і профілактики остеопорозу. Крім того, воно допомагає нарощувати м’язову масу і навіть зняти стрес після важкого робочого дня», — зауважує віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

Для порівняння: за даними американського молочного кооперативу Foremost Farms, серед найпопулярніших видів рослинних замінників молока за кількістю поживних речовин лідер — соєве молоко, що налічує шість видів поживних речовин: білок, рибофлавін, фосфор, вітаміни В12 та D, кальцій. Проте навіть соєвий напій не може зрівнятися за кількістю поживних речовин та рівнем їх засвоєння з коров’ячим молоком, яке, крім вищевказаних елементів, містить калій (часто називають головним серцевим елементом через його важливість для здоров’я серцево-судинної системи), ніацин (здоров’я шлунково-кишкового тракту, волосся та шкіри) та вітамін А (імунітет). Тому, на думку експертів, повноцінної заміни натуральному коров’ячому молоку немає. Особливо це стосується дітей: чому їхнє здоров’я має страждати через безглузді забобони батьків?

За матеріалами

Асоціації виробників молока