Миколаївська область стабільно перебуває в першій п’ятірці серед інших регіонів країни за рівнем зайнятості. Високі показники зі зниження безробіття, підвищення рівня зайнятості, працевлаштування учасників АТО, рівня працевлаштування після профнавчання — результати злагодженої системної роботи Миколаївського регіонального центру зайнятості та його структур в області. Головними завданнями центру на сучасному етапі залишаються розвиток активних програм сприяння зайнятості населення; підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці; допомога у працевлаштуванні соціально незахищених категорій населення; запровадження нових партнерських відносин з роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць. У діяльності служби зайнятості Миколаївщини застосовують нові сучасні методи: індивідуальний підхід до кожного клієнта, надання адресних соціальних послуг, врахування потреб та особливостей шукачів роботи, пошук нових форм взаємодії з клієнтами, владою та соціальними партнерами.

Робочі руки завжди потрібні

Про основні показники роботи із працевлаштування жителів області, ситуацію на ринку праці, тенденції та проблеми розповів директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. «Одна з гострих проблем ринку праці в Миколаївській області й Україні — нестача кваліфікованих робітничих кадрів, — зазначив він. — Не вистачає зварників, слюсарів, електриків, будівельників, малярів, мулярів, водіїв. Наприклад, на Миколаївському заводі залізобетонних виробів пропонують зарплату для робітників 10—12 тисяч гривень, але знайти фахівця — велика проблема. До служб зайнятості звертаються військкомати та військові частини по сприяння в укомплектуванні особового складу і за суто військовими професіями, і цивільними. У цій галузі також пропонують достойну заробітну плату. Ми сприяємо підприємництву шляхом навчання безробітних основ малого бізнесу та виплати одноразової допомоги з безробіття на започаткування власної справи. З початку року власну справу відкрили 30 осіб, на що спрямовано понад мільйон гривень державних коштів. Найпопулярніші під час відкриття власної справи будівництво, торгівля, перевезення, овочівництво, бухгалтерські, рекламні послуги».

З початку року за сприяння Миколаївської обласної служби зайнятості отримали роботу 24,4 тисячі громадян, з яких понад 5 тисяч — жителі обласного центру. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцеві єдиного соціального внеску працевлаштовано 257 безробітних. На обліку в обласній службі зайнятості перебувало 56,6 тисячі осіб. Загалом за 11 місяців цього року в базі даних налічувалося майже 33 тисячі вакансій, з яких 14 тисяч — в місті Миколаєві. З них роботодавці пропонували 45% шукачів роботи мінімальну заробітну платню, 52% — від мінімальної до середньої, 3% — вищу за середню.

На вакансію в середньому претендувало вісім осіб. З огляду на сезонність значна конкуренція спостерігається серед працівників сільського господарства, де на вільне робоче місце претендують 43 особи. А на вакансії лікарів різних спеціалізацій не зафіксовано жодного фахівця, який би шукав саме таку роботу. Ринок праці постійно змінюється, нині популярними та затребуваними часто стають професії, які ще кілька років тому такими не були.

Вік та досвід мають значення

Нині на ринку праці області недостатньо медичних робітників (лікарі, медсестри, молодший персонал), фахівців державної служби, електрогазо­зварників, кухонних робітників, слюсарів-ремонтників, продавців, швачок, водіїв. Говорячи мовою цифр та порівнянь, найбільш затребуваними з початку року були фахівці у сфері державної служби — 793 вакансії, а людей, які б шукали цю роботу, звернулося 414. Для медичних сестер є 566 вакансій, а звернулося до центрів зайнятості у два з половиною рази менше спеціалістів. Лікарів потрібно 191, а роботу шукають лише 12. Миколаївщина потребує 535 електромонтажників, 873 механіків сільськогосподарських машин, 457 зварників. Найбільшу чисельність серед безробітних становлять працівники сільського господарства, охоронних служб, продавці, водії.

Ще про одну, а саме вікову тенденцію розповів Дмитро Оборонько. «До нас звертаються безробітні різного віку. Але в середньому близько 37,2% — це, на жаль, молодь до 35 років. Чому саме вони найчастіше залишаються без роботи? Причин багато, серед яких основні — неправильний вибір професії й величезний дисбаланс на ринку праці, — переконаний директор центру. — Коли людина навчилася, але її спеціальність не затребувана на ринку праці, або ж пішла вчитися не за покликом душі всупереч здібностям, то й фахівець із неї кепський. Звісно, таким складно реалізувати себе у професійному спектрі. Слід усвідомлювати, що ситуація змінюється: цінують не диплом, а знання, вміння, навички й досвід роботи. Нам важко переконати роботодавців брати на роботу людей на високу зарплату без досвіду».

Тож нинішня робота служби зайнятості спрямована на посилення профорієнтації серед школярів і студентства. У Миколаївській області молоді пропонують брати активну участь у таких проектах: «Проф-тест»; проф­орієнтаційне тестування, зокрема на онлайн-платформі служби зайнятості; професіографічні екскурсії на підприємства міста і області; ярмарки професій і навчальних закладів; Клуб професіоналів; профорієнтаційний центр «Моє майбуття»; «Відпочинок з користю» та інших.

Серед найбільш оплачуваних професій на Миколаївщині — спеціалісти з IT, фінансисти, фармацевти, кваліфіковані зварники, електрики, будівельники. Їхні зарплати становлять понад 20 тисяч гривень. Проте, як правило, таких вакансій дуже мало, і укомплектовують їх ще до того, як вони з’являються. Недооцінена праця швачок, учителів, медиків, які отримують зарплату від мінімального до середнього рівня.

Роботодавці шукають професіо­налів, здатних розвиватися, вчитися, удосконалюватися. Таким фахівцям добре платять. Є роботодавці, які потребують кадрів і нарікають, що нікому працювати. При цьому пропонують мінімальну заробітну плату, а вимоги висувають досить високі. На такі умови кваліфіковані працівники, звісно ж, не погоджуються.

Місія — допомагати

Служба зайнятості реагує на виклики часу, намагаючись урівноважити дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці. Важливий напрям — інформаційно-профорієнтаційна робота, коли через центри зайнятості, ЗМІ, власний сайт регіональний центр зайнятості інформує шукачів роботи про вакансії. Наприклад, на сайті центру є спеціальна рубрика «Статистика і аналітика», де можна переглянути всі дані за різними напрямами, зокрема аналіз попиту та пропозицій на ринку праці. Кожен, хто скористається цією інтернет-послугою, зможе самостійно зробити висновки та обрати модель поведінки, шукаючи роботу.

Спеціалісти регіонального центру зайнятості пропонують широкий спектр послуг з перенавчання професій, актуальних на ринку праці, або ж удосконалення кваліфікації для підвищення конкурентоспроможності безробітних. З початку року понад 5,5 тисячі осіб пройшли таке профнавчання, і майже 95% з них уже праце­влаштовано.

Результативно працюють такі активні програми: надання одноразової допомоги для відкриття власної справи та компенсація роботодавцям єдиного соціального внеску. Як пояснив Дмитро Оборонько, «компенсація ЄСВ — це спосіб стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Право на компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування також мають роботодавці — суб’єкти малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менш ніж на два роки за направленням служби зайнятості. До речі, з початку року на Миколаївщині вже 126 роботодавців отримали компенсацію за 257 працевлаштованих громадян з числа зареєстрованих безробітних».

Нині Миколаївська обласна служба зайнятості активно практикує впровадження елементів дуальної форми навчання, яка передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях. Така практика поширена в Німеччині, Канаді, Австрії, Швейцарії. З початку року понад 40 осіб, які шукали роботу, скористалися цією послугою служби зайнятості. Училися вони за такими професіями: водій тролейбуса, токар, складальник корпусів металевих суден, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні. А по завершенні навчання колишніх учнів працевлаштовано на КПММР «Миколаївелектротранс», ТОВ «Смарт-Меритайм груп», ВП «Атоменергомаш» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та інші підприємства Миколаєва та області.

— Наша мета — максимально оперативно реагувати на запити ринку праці, — зазначив Дмитро Оборонько. — Роботодавцям забезпечуємо можливість підготовки кадрів для їхнього виробництва, технологій та обладнання. Водночас економимо їхній час та кошти на пошук робітників, перенавчання та адаптацію до умов конкретного підприємства. А для безробітних створюємо всі умови для набуття професійних навичок, безболісної адаптації до умов виробництва, гарантованого працевлаштування.

Отже, центри зайнятості Миколаївської області мають змогу, бажання й ресурси допомагати і роботодавцям, і шукачам роботи.