Головні зусилля Міністерства оборони торік були зосереджені на виконанні п’яти блоків стратегічних цілей оборонної реформи. А саме: комплектування ЗСУ підготовленим особовим складом та утримання професіоналів на військовій службі; ефективне використання фінансових ресурсів і матеріально-технічних цінностей; системна діяльність щодо досягнення Україною критеріїв членства у Північноатлантичному альянсі; забезпечення складових сил оборони необхідним сучасним і модернізованим озброєнням, військовою й спеціальною технікою; розвиток й удосконалення військової інфраструктури — тут ідеться не лише про житло, а й про бази постійного розташування військових частин і з’єднань у районах призначення, склади, лінії подачі ресурсів. Про це поінформував перед початком урядової прямої телефонної лінії заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко.
— Послідовно реформують системи управління й оборонного планування. Після оптимізації структури і чисельності апарату Міноборони понад 40% підрозділів Генштабу та інших органів військового управління гармонізовано з типовою структурою штабів НАТО, уніфіковано структуру військових частин бойового складу. У структурі ЗСУ у пріоритетному порядку набуває спроможностей Об’єднаний оперативний штаб, що є вагомим елементом нашого Стратегічного оборонного бюлетеня. Сформовано Сили спеціальних операцій і Десантно-штурмові війська, — підкреслив заступник міністра оборони.
Щодо оборонного планування на нових засадах генерал-лейтенант повідомив, що торік упроваджено відповідний Каталог спроможностей.
— Наші оборонні планувальники тепер говорять однією мовою з колегами з країн-членів НАТО, бо ми застосовуємо єдину методологію, а це позитивно для ефективного використання ресурсів, — наголосив він.
Анатолій Петренко звернув увагу на позитивні моменти щодо підвищення соціальних гарантій. Так, надбавка за виконання завдань на першій лінії оборони становить тепер 10 тисяч гривень. За його словами, в ЗСУ триває робота для створення таких умов, щоб людина фізично і морально мала змогу присвятити себе службі. Зокрема, започатковано великий проект із будівництва житла для контрактників. Це буде 91 гуртожиток сучасного типу, наприкінці цього року має з’явитися 11 тисяч місць для розміщення військовослужбовців. За минулий рік вдалося забезпечити житлом 480 учасників АТО, зокрема 15 військовослужбовців, які зазнали поранень, і три сім’ї загиблих.
Також генерал-лейтенант розповів про кроки щодо відновлення обороноздатності держави і забезпечення наших інтересів на морі. Торік проведено комплекс заходів з відновлення військово-морського потенціалу, до складу ВМС ЗСУ введено чотири малих броньованих катери, які вже виконують завдання.
— Відновлюють технічну готовність чотирьох бойових кораблів, шести суден забезпечення, проведено підготовчі роботи з модернізації фрегата «Гетьман Сагайдачний». Триває будівництво морського операційного центру в Очакові, — сказав Анатолій Петренко.
За підсумками 2017 року до війська поставлено 1400 нових і модернізованих зразків озброєння й військової техніки. Серед них 10 літаків, 12 вертольотів, 35 безпілотних авіаційних комплексів. Прийнято на озброєння 21 новий зразок ОВТ, значну кількість боєприпасів і керованих засобів ураження. Понад 11 тисяч одиниць озброєння і військової техніки відремонтовано силами і засобами ремонтних органів ЗСУ.
Нині планують проведення засідання Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, повідомив військовий посадовець, де буде розглянуто головні стратегічні здобутки, уточнено пріоритети роботи у 2018 році та окреслено основні завдання апарату Міноборони та органів військових управлінь усіх рівнів.