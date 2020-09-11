У 2020 році завершується реалізація програми «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного Фонду України на 2016—2020 роки». І саме зараз усі зусилля фахівців фонду спрямовано на завершення впровадження новітніх технологій, перехід на електронний документообіг і надання якісних онлайн-сервісів.

— У регіональних відділеннях фонду виокремлено спеціальні підрозділи, які займаються лише обслуговуванням громадян. Тож пішли в небуття часи, коли визначали окремі дні й години, коли відділення ПФ приймали відвідувачів, — розповідає заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко. Решту часу ці фахівці займалися обробленням та підготовкою отриманих документів. Нині працює два окремі підрозділи — одні приймають документи, інші їх опрацьовують.

Відбувся й перехід до етапу оцифрування старих пенсійних справ. У них у відсканованому вигляді зберігаються копії всіх документів, які подавав пенсіонер або підприємство, де він працював раніше, і які є підставою для призначення пенсії та визначення її розміру.

Нові ж справи від початку формують в електронному вигляді.

А на вебпорталі фонду кожна застрахована особа, що має електронний цифровий підпис (ЕЦП), може створити свій електронний кабінет. Там відображається не лише інформація про застраховану особу щодо набутого нею страхового стажу і розміру виплати, а й про всі проведені перерахунки. Наприклад, у 2020 році такі перерахунки проводили у січні, травні, липні, серпні, і ще планують у вересні. І щоразу рішення Кабміну або Верховної Ради зумовлює необхідність переглянути розміри пенсій багатьох українців.

«До фахівців ПФ звертаються люди, які, скажімо, ще не набули права на пенсію, але це має статися невдовзі. І вони вже нині замислюються, як краще було б її нарахувати. Звертаються й ті, кому виплату вже призначено, із запитанням: чи можливо її перерахувати у бік збільшення. Проте на момент, коли людина набуває права на пенсію, вона підходить до цього із тими здобутками, які має на той час. Тож вплинути на розмір майбутньої пенсії, щоб вона була більшою, можна лише до часу, коли настане момент її призначення. І один із таких шляхів — працювати легально, мати офіційну зарплату і сплачені внески», — наголосила фахівець.

Нині для 11,2 мільйона українських пенсіонерів середній розмір виплати на 1 липня 2020 року становить 3393 гривні. Об’єктивно — цього недостатньо. Але це ті кошти, виплату яких ПФ гарантує щомісяця. І спрямовує на ці цілі в середньому щомісяця понад 39 мільярдів гривень — сума дуже велика. Загалом за 2020 рік на пенсійні виплати спрямують 481,3 мільярда гривень.

Що таке «Пенсійний калькулятор»?

Скориставшись ЕЦП на сайті ПФУ, можна одразу побачити чимало інформації про себе: ПІБ, дату народження, повну інформацію про офіційний трудовий стаж. Та в цифровому вигляді інформація доступна лише відтоді, коли дані ПФ почав накопичувати у цифровому вигляді, тобто з 1 січня 2004 року. Та перейматися не слід. Адже попередній стаж також буде зараховано до трудової діяльності, але вже на підставі інших документів. І найголовніший серед них — трудова книжка. Це можуть бути дипломи про закінчення вишів, документи про проходження строкової служби у Збройних силах, свідоцтва про народження дітей тощо.

«Пенсійним калькулятором» людина може розрахувати свою майбутню пенсію на час, коли їй виповниться 60 років. Враховуючи той стаж, якого вона зможе набути до того моменту. І це дуже важливо. Адже не слід забувати, що з 2028 року для виходу на заслужений відпочинок слід набути не лише 60-річного віку, а й страхового стажу не менш як 35 років. Тож увівши в калькулятор дані про наявний стаж і на який розраховуємо надалі, можемо побачити, якою буде наша майбутня пенсія. Також за стажем можна обчислити, в якому віці за таких параметрів людина набуде права піти на пенсію — у 60, 63 чи у 65 років», — зауважила Ірина Ковпашко.

Протоколи таких розрахунків зберігаються в особистому кабінеті кожного, хто ним скористався. У ПФУ закликають українців усіх вікових категорій за можливості отримати ЕЦП і скористатися цією послугою, аби мати вже зараз уявлення про те, на що можна розраховувати в майбутньому, як зробити так, аби до моменту виходу на заслужений відпочинок зробити все можливе для підвищення пенсії. Кожен також може побачити, чи має він певний запас стажу в разі раптової втрати роботи.

Нині, коли мінімальна платня зросла до 5 тисяч гривень, у пенсійне законодавство також вносять корективи, за якими 5 тисяч гривень — мінімальна сума, з якої має бути сплачено внески, щоб відпрацьований місяць зарахували до страхового стажу працюючої людини. Максимальний розмір такої зарплати — 75 тисяч гривень.

Рахуйте гроші й вчіть закони

Отже, «Пенсійний калькулятор» — дуже зручний та корисний сервіс, який дає змогу побачити, на що можна розраховувати в майбутньому, виходячи із чітко зафіксованих сум сплати ЄСВ і страхових внесків. Є також змога врахувати понаднормовий стаж, якщо такий є, та розрахувати надбавки за відтермінування часу виходу на пенсію.

Сервісом уже скористалися 292 тисячі українців, проведено 142,4 тисячі розрахунків. Тобто це ті люди, які дійшли до логічного завершення цього процесу й отримали результат у вигляді протоколу розрахованої пенсії. Якщо ж, з урахуванням стажу, людина у 60 років не набуде права на пенсію, їй видають відповідне повідомлення про це.

Таким людям фахівець порадила вивчити пенсійне законодавство, яке регулює і дає змогу отримати розуміння свого майбутнього — буде це призначення державної соціальної допомоги для особи, яка не має права на пенсію, чи, можливо це буде сплата внесків через ДПС за попередні роки, яких не вистачає для стажу і набуття права на пенсію.

«Пенсійний фонд також нещодавно розпочав роботу щодо запровадження ще одного нового та зручного цифрового сервісу — електронної трудової книжки й переведення паперових трудових книжок в електронну форму. Сьогодні на порталі електронних послуг фонду зареєстровано понад 91,5 тисячі звернень щодо подання сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування й переведення їх в електронний формат», — розповіла Ірина Ковпашко.

«Електронна трудова» — зручний та доступний сервіс для кожного застрахованого українця, що дає змогу переглядати відомості про свою трудову діяльність. У цьому е-документі міститься інформація про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця та про сплачені страхові внески з 1998 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27 листопада 2019 року № 1084 «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі», користувачам надано змогу подання через вебпортал сканованих копій паперових трудових книжок або інших документів, які підтверджують трудову діяльність, засвідчених кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Сервіс зберігає інформацію про трудову діяльність людини й сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не треба витрачати час на відновлення даних, вони будуть збережені в електронному форматі.

Якщо ж людина звикла до паперового документа, вона має право й далі ним користуватися. Законодавчих обмежень тут немає.

Топ досягнень Уряду за пів року роботи

(частина 2; частина 1 тут)

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