Рік тому «невстановлені особи» незаконно спиляли у буковинських горах 57 буків. Не маленьких, але не таких уже й великих: згідно з актом обстеження, від тридцяти сантиметрів до півметра в діаметрі.

Незабаром до Вижницького національного природного парку (діло було на його території) з плановою перевіркою завітали державні екологічні інспектори. Знайшли пеньки, склали акт. Далі стали визначати завдані державі збитки. Відповідно до постанови КМУ №541 від 24 липня 2013 року «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», нарахували понад 350 тисяч гривень. Ще на понад 60 тисяч потягнуло пошкодження під час того вирубування 14 буків «до ступеня припинення росту».

Цікаво, що куди йти, інспектори знали наперед: мали на руках сигнали місцевих жителів: там рубають. Відразу з’ясувалося, що рубка була плановою (у національних парках є зони заповідні, де рубати не можна, а є зони господарські, де рубки, хоч і з певними обмеженнями, припустимі). Усі відповідні документи й інспекції, й поліції парк надав. Але з досвіду інспектори знали, що фактично жодна рубка без порушень не буває, тож перевірку на місці таки провели. І крім понад тисячі «законних» (про що свідчили спеціальні клейма) пеньків виявили й оті більш як півсотні з гаком. Прокуратура не гаючи часу відкрила кримінальну справу — це ж ого! Майже півмільйона (додали ще й пошкодження доріг під час перевезення незаконно зрубаної деревини) гривень збитків державі заподіяно. Створили спеціальну групу, до складу якої ввели… 68 прокурорів!

Група працювала злагоджено, і вже за рік відбувся суд. На лаві підсудних опинилася одна людина — майстер лісу (раніше називали цю посаду просто «лісник»), на чиєму обході виявили зрубані дерева. Звинуватили його у службовій недбалості: не встеріг ліс, не запобіг незаконному вирубуванню. У вироку суду це звучить так: «не здійснював належних перевірок на ввіреному йому обході, не здійснював належних дій щодо попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства, а саме попередження пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок, не здійснював належної охорони природних комплексів національного парку в межах ввіреного йому обходу, в результаті чого допустив незаконну рубку 57 дерев породи бук».

«Службова недбалість» — це стаття 367 Кримінального кодексу, вона доволі серйозна — до п’яти років позбавлення волі, ще й величезний штраф. У цьому разі суд визначив, що вирубані буки тягнуть на два роки відсидки.

Але за ґрати сідати лісникові не довелося. Бо саме набрав чинності закон про амністію у 2016 році. А лісник і провину свою визнав, і покаявся, і діти у нього маленькі. Хіба що роботу іншу доведеться шукати, адже майстер лісу — посада матеріально відповідальна, а суд на рік обіймати такі посади підсудному заборонив.

Ур-ра! Справу про завдання державі збитків майже на півмільйона гривень завершено! Винних покарано, доблесні правоохоронці крутять дірочки під нові зірочки і медалі.

Що, читачу? У тебе теж виникає відчуття якогось, скажемо ввічливо, дисонансу? 68 прокурорів трудилися рік над тим, щоб насваритися пальцем на лісника? Чому на лаві підсудних опинився тільки «сторож», який «не встеріг», а не оті «невстановлені особи», які зрубали дерева? Справи за статтею 246 Кримінального кодексу (незаконна рубка лісу) навіть не порушували! І відповідно, браконьєрів як таких не шукали. Так, необхідно суворо карати за незаконну рубку, а тим більше за нищення дерев на заповідних територіях, але робити крайнім у подібних історіях «стрілочника» — ганебно для нашої правоохоронної системи. Як і витрачати час майже семи десятків прокурорів на те, щоб покарати одного лісника.

P.S. Прокуратура і далі працює над відшкодуванням збитків. Стягнути ці чотириста тисяч хоче з… НПП «Вижницький». І спрямувати кошти частково у місцевий, а частково — у державний бюджети. Той самий державний бюджет, з якого парк переважно і фінансується. У мене знову відчуття якогось дисонансу.

P.P.S. Зарплата майстра лісу — 3200. Вартість лісу, який він охороняє, — кілька мільйонів гривень.