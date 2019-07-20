ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
18 липня 2019 року
м. Київ
№ 1743
Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим в одномандатних виборчих округах
на позачергових виборах народних депутатів України
21 липня 2019 року
Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон) кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.