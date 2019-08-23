ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
21 серпня 2019 року м. Київ № 1889
Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим в одномандатних виборчих округах
на позачергових виборах народних депутатів України
21 липня 2019 року
Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України (далі — кандидат у депутати) в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування та не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до політичної партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України відповідно проміжний та остаточний фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі.
Постанову ЦВК читайте на сайті