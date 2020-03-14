ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 12 березня 2020 року № 77
Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 179
на проміжних виборах народного депутата України
15 березня 2020 року
Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.
Центральна виборча комісія листом від 3 лютого 2020 року надавала Національному банку України інформацію щодо порядку відкриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року з метою доведення її до відома банків.
За змістом частини шостої статті 48 Закону та Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 травня 2014 року № 618, постановою Правління Національного банку України від 16 травня 2014 року № 285, наказом Міністерства інфраструктури України від 16 травня 2014 року № 211, установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідну окружну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.
Згідно з повідомленнями банків кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зазначеними в додатку до цієї постанови, в установлені частиною першою статті 48 Закону терміни рахунки виборчих фондів не відкрито.
Пунктом 6 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження.
Рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).
Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 30, частиною першою статті 48, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 6 частини другої, частиною четвертою, сьомою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Оголосити попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зазначеним у додатку.
2. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» та довести до відома кандидатів у народні депутати України, вказаних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 березня 2020 року № 77
ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України,
зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 179
на проміжних виборах народного депутата України
15 березня 2020 року, яким оголошено попередження
Агеєва Євгенія Вікторівна,
Бондар Ірина Сергіївна,
Голтвянський Олег Миколайович,
Горба Віталій Вячеславович,
Захаров Валентин Євгенович,
Князева Анна Володимирівна,
Леоненко Ігор Володимирович,
Найда Ігор Володимирович,
Огурцов Дмитро Олександрович,
Оксень Кирило Ігорович,
Пристай Олексій Романович,
Світлична Яна Олексіївна,
Сергієнко Лариса Василівна,
Скоморощенко Олена Миколаївна,
Хархаліс Галина Василівна,
Шейбут Денис Вікторович.
Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА