ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
8 липня 2019 року
м. Київ
№ 1537
Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим в одномандатних виборчих округах
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон) кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.
Центральна виборча комісія листами від 28 травня та 13 червня 2019 року зверталася до Національного банку України, зокрема з роз’ясненнями щодо відкриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з метою доведення їх до відома банків.
Кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зазначеними в додатку до цієї постанови, в установлені частиною першою статті 48 Закону терміни рахунки виборчих фондів не відкрито згідно з повідомленнями банків відповідно до частини шостої статті 48 Закону та Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 травня 2014 року № 618, постановою Правління Національного банку України від 16 травня 2014 року № 285, наказом Міністерства інфраструктури України від 16 травня 2014 року № 211.
Згідно з пунктом 6 частини другої статті 61 Закону в разі порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження.
Рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).
Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій указаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини другої статті 30, частиною першою статті 48, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 6 частини другої, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
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