УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №784/2024
Про прийняття поправок до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку
Прийняти поправки, внесені резолюціями Ради Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку від 18 травня 2023 року № 259 і № 260 до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (додаються).
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
26 листопада 2024 року
РЕЗОЛЮЦІЯ Nº259 ПОПРАВКА ДО СТАТТІ 1 УГОДИ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЩОДО ОБМЕЖЕНОГО ТА ПОСТУПОВОГО РОЗШИРЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ОХОПЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ДО СУБСАХАРСЬКОЇ АФРИКИ ТА ІРАКУ