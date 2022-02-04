КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02 лютого 2022 р.
№ 108-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти третій ранг державного службовця

БОГДАНОВИЧУ
Андрію Яковичу

 

заступникові Голови Державної екологічної інспекції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

ЮРІЙЧУКУ
Івану Ярославовичу

заступникові Голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 