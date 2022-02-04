КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02 лютого 2022 р.
№ 108-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти третій ранг державного службовця
БОГДАНОВИЧУ
–
заступникові Голови Державної екологічної інспекції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ЮРІЙЧУКУ
–
заступникові Голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ