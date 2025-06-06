Про присвоєння рангів державним службовцям

Насамперед глава держави нагадав, що засідання міжнародних партнерів відбувається в надзвичайно символічний і болючий день. Щороку 4 червня Україна вшановує пам’ять українських дітей, яких убила росія в цій загарбницькій війні. Досі відомо про 631 дитину — з іменами та прізвищами, — яка загинула внаслідок російських обстрілів, авіаударів і ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. А якщо рахувати від початку війни 2014 року, кількість убитих дітей становить 872. Але, на жаль, ця цифра не остаточна…