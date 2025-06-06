КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04 червня 2025 р.
№ 537-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти третій ранг державного службовця
АНДРІЄЦЬ
–
державному секретареві Міністерства охорони здоров’я України
БУДИКУ
–
заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження
ЛИСЕЮКУ
–
заступникові Голови Державної податкової служби України
ТРОЦКУ
–
заступникові Голови Державної податкової служби України
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ