КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04 червня 2025 р.
№ 537-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти третій ранг державного службовця

АНДРІЄЦЬ
Олені Юріївні

державному секретареві Міністерства охорони здоров’я України

БУДИКУ
Олексію Олеговичу

заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

ЛИСЕЮКУ
Сергію Миколайовичу

заступникові Голови Державної податкової служби України

ТРОЦКУ
Андрію Володимировичу

заступникові Голови Державної податкової служби України

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 