КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04 лютого 2025 р.
№ 80-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти другий ранг державного службовця
БОГДАНОВИЧУ
–
заступникові Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ДЮЖИЛОВІЙ
–
заступникові Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України
ЮРІЙЧУКУ
–
заступникові Голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Присвоїти третій ранг державного службовця
КРАВЧЕНКУ
–
Голові Державної податкової служби України
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ