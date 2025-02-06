КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04 лютого 2025 р.
№ 80-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти другий ранг державного службовця

БОГДАНОВИЧУ
Андрію Яковичу

заступникові Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

ДЮЖИЛОВІЙ
Наталії Олександрівні

заступникові Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України

ЮРІЙЧУКУ
Івану Ярославовичу

заступникові Голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Присвоїти третій ранг державного службовця

КРАВЧЕНКУ
Руслану Андрійовичу

Голові Державної податкової служби України

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ