КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 січня 2022 р.№ 87-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти третій ранг державного службовця
ВИШНЬОВУ
–
заступникові Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ІВАНКЕВИЧУ
–
заступникові Голови Державної служби морського та річкового транспорту України
РАБІЙЧУК
–
заступникові Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
СДОБНОВІЙ
–
члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ