КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 січня 2022 р.№ 87-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти третій ранг державного службовця

   

ВИШНЬОВУ
Віктору Михайловичу

 

заступникові Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

ІВАНКЕВИЧУ
Анатолію Валерійовичу

 

заступникові Голови Державної служби морського та річкового транспорту України

РАБІЙЧУК
Ользі Олександрівні

 

заступникові Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

СДОБНОВІЙ
Анні Григорівні

 

члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 