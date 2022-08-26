КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2022 р.
№ 744-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти другий ранг державного службовця

ШЕВЧЕНКО
Ользі Петрівні

заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Присвоїти третій ранг державного службовця

ХОТЕНЮКУ
Ігорю Михайловичу

першому заступникові Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ