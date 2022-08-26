КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 серпня 2022 р.
№ 744-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти другий ранг державного службовця
ШЕВЧЕНКО
–
заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Присвоїти третій ранг державного службовця
ХОТЕНЮКУ
–
першому заступникові Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ