КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 вересня 2022 р.
№ 833-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти другий ранг державного службовця
ГОРБАТЮК
Аллі Володимирівні – заступникові Голови Державної служби України з питань праці
Присвоїти третій ранг державного службовця
ШВЕДУ
Михайлу Богдановичу – заступникові Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ