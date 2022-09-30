КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 вересня 2022 р.
№ 833-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти другий ранг державного службовця

ГОРБАТЮК

Аллі Володимирівні – заступникові Голови Державної служби України з питань праці

Присвоїти третій ранг державного службовця

ШВЕДУ

Михайлу Богдановичу – заступникові Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ