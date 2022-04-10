КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 09 квітня 2022 р.
№ 276-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти другий ранг державного службовця
МАЛІЙ
–
першому заступникові Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
Присвоїти третій ранг державного службовця
БІЛЬКУ
–
заступникові Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
КРИВОРУЧКО
–
Голові Державного агентства інфраструктурних проектів України
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ