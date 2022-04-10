КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 квітня 2022 р.
№ 276-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти другий ранг державного службовця

МАЛІЙ
Марії Вікторівні

першому заступникові Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Присвоїти третій ранг державного службовця

БІЛЬКУ
Віктору Валерійовичу

заступникові Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

КРИВОРУЧКО
Олені Петрівні

Голові Державного агентства інфраструктурних проектів України

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ