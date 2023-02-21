КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 лютого 2023 р.
№ 149-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти перший ранг державного службовця

ДЕХТЯРЕНКУ
Сергію Стаховичу

заступникові Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Присвоїти третій ранг державного службовця

ВОЙНАЛОВИЧУ
Віктору Анатолійовичу

першому заступникові Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ