КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 лютого 2023 р.
№ 149-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти перший ранг державного службовця
ДЕХТЯРЕНКУ
–
заступникові Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Присвоїти третій ранг державного службовця
ВОЙНАЛОВИЧУ
–
першому заступникові Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ