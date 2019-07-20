ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
18 липня 2019 року
м. Київ
№ 1749
Про скаргу Храновської І. С.,
довіреної особи кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 219
на позачергових виборах народних депутатів України
21 липня 2019 року Якименко Н. М.,
зареєстровану в Центральній виборчій комісії
16 липня 2019 року за № 21-36-34088
До Центральної виборчої комісії 16 липня 2019 року надійшла скарга Храновської Ілони Станіславівни, довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Якименко Наталії Миколаївни, на дії кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Тищенка Миколи Миколайовича.
З повним текстом постанови знайомтеся на сайті «УК»