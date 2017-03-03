Київ закликає Євросоюз зберігати режим санкцій проти Росії доти, доки вона не виконає мінських домовленостей у повному обсязі. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном та Республіки Польща Вітольдом Ващиковським. Глава держави подякував Лондону та Варшаві за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко схвалив завершення тристоронніх переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією щодо скасування візового режиму для українців, наголосивши на необхідності прискорення цього процесу. «Дуже сподіваємося, що Європарламент зможе найближчим часом ухвалити рішення, яке запалить зелене світло для рішення Ради ЄС щодо запровадження для українців безвізового режиму», — наголосив Президент.
Він поінформував поважних гостей про те, що Кремль продовжує ескалацію ситуації на сході України: на Донбасі різко зросла кількість обстрілів і жертв серед мирного населення, українських військових і випадків застосування важкої техніки й артилерії. Петро Порошенко нагадав, що під час Мюнхенської безпекової конференції Володимир Путін ухвалив рішення про визнання Росією так званих документів «ДНР» та «ЛНР».
«Крім того, відбулося ще одне брутальне порушення міжнародного права — Росія де-факто конфіскувала українські державні та приватні активи, розташовані на окупованій території», — підкреслив глава держави. Він наголосив, що це відбувається на фоні фактичного втягування цих територій в «рубльову зону», бюджетних прямих трансфертів, постачання газу та електроенергії з Росії. За словами Президента, ці дії Кремля — чіткий доказ окупації цієї території російськими військами і повного їх контролю над державним кордоном на не контрольованій Україною ділянці. «У зв’язку з цим наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, вбивство українських військових і цивільних, за незаконне утримання заручників як на окупованій території, так і всередині РФ», — заявив Петро Порошенко, закликавши запровадити санкції проти тих осіб, які незаконно привласнюють українські активи.
Борис Джонсон і Вітольд Ващиковський під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом обговорили поступ України на шляху реформ. «Ми тут для того, щоб допомогти вам не лише здійснювати реформи, а показати поступ української влади наприклад у боротьбі з корупцією. Щоб цілий світ знав про цей поступ у реформах економічних, соціальних та інших», — зазначив під час розмови британський міністр. Вітольд Ващиковський зауважив, що нинішня зустріч стане початком тривалих переговорів між Києвом, Лондоном і Варшавою, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Про налаштованість рішуче підтримувати Україну міністри Великої Британії та Польщі говорили і під час зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним. Він підкреслив символічність візиту британського та польського міністрів, який відбувся у треті роковини російської агресії проти України. Борис Джонсон і Вітольд Ващиковський висловили переконання, що російська агресія потребує рішучої відсічі, тому тиск світової спільноти на Російську Федерацію має бути посилено до відновлення територіальної цілісності України у загальновизнаних кордонах, повідомило УНІАН.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»