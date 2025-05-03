КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 квітня 2025 р.

№ 420-р

Київ

Про відчуження шляхом передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області

Прийняти рішення про відчуження шляхом передачі об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі будівель та споруд по пров. Балакірєва, 5, вул. І. Муратова, 9, вул. Мала Панасівська, 35, і вул. Свободи, 26—28, у м. Харкові, що розміщені на земельних ділянках площею 4,3052, 4,4139, 0,3452 і 0,8249 гектара (кадастрові номери 6310136300:16:006:0009; 6310137200:12:053:0003; 6310137200:01:032:0018; 6310136600:02:004:0071), нематеріальних активів та окремого індивідуально визначеного майна Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 та Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 філії “Центр охорони здоров’я” акціонерного товариства “Українська залізниця” за переліками згідно з додатками 1 і 2 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області за умови збереження їх цільового призначення та зобов’язання не відчужувати в приватну власність.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 1, що додається:

Додаток 2, що додається: