КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 червня 2023 р.

№ 534-р

Київ

Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії

1. Виділити Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерела, визначеного пунктом 9 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, на безповоротній основі 6 600 331,262 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури є відповідальним виконавцем нової бюджетної програми.

2. Затвердити перелік проектів (об’єктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, згідно з додатком.

3. Установити, що використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 22, ст. 1207).

4. Забезпечити:

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури погодження виділення коштів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів за пропозиціями Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури визначення коду та найменування нової бюджетної програми, а також внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після погодження виділення коштів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Перелік, що додається: