ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації —

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

02 листопада 2021 р. Сєвєродонецьк № 714

Про визначення ширини профілактичної смуги уздовж державного кордону

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», з метою охорони території Луганської області від занесення або самостійного розповсюдження з території інших держав збудників карантинних хвороб тварин/об’єктів рослин, а також охорони навколишнього природного середовища уздовж державного кордону

зобов’язую:

1. Визначити ширину профілактичної смуги уздовж державного кордону 100 метрів від лінії територіального розподілу між Україною та Російською Федерацією вглиб території України.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 січня 2019 року № 58 «Про додержання прикордонного режиму в Луганській області», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 31 січня 2019 року за № 6/1916.

Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації вжити заходів щодо опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної державної адміністрації – керівник обласної

військово-цивільної адміністраціїСергій ГАЙДАЙ