ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 09 листопада 2021 року № 453
«Про визнання обраним народним депутатом України Кострійчука С.В.
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі»
Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Кострійчук Сергій Володимирович, 1985 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в смт Теплик Гайсинського району Вінницької області, безпартійний, включений до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» під № 140.