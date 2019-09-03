ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 2 вересня 2019 року № 1897
«Про визнання обраними народними депутатами України Остапенка А.Д., Циби Т.В., Калаура І.Р., Гришиної Ю.М., Руденко О.С.
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року»
1. Визнати обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Остапенко Анатолій Дмитрович, 1968 року народження, освіта вища, директор, ТОВ «АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ», проживає в місті Києві, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», включений до виборчого списку під № 130;
Циба Тетяна Вікторівна, 1977 року народження, освіта вища, фізична особа – підприємець, проживає в місті Києві, безпартійнa, включена до виборчого списку під № 131;
Калаур Іван Романович, 1968 року народження, освіта вища, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, проживає в місті Тернополі, безпартійний, включений до виборчого списку під № 132;
Гришина Юлія Миколаївна, 1978 року народження, освіта вища, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, проживає в місті Києві, безпартійнa, включена до виборчого списку під № 133;
Руденко Ольга Сергіївна, 1979 року народження, освіта вища, менеджер з маркетингу, ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійнa, включена до виборчого списку під № 134.